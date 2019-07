#GRAE #maer i una dotació #bomberscat hem treballat en el rescat del conductor d'un tractor que ha caigut per un marge, d'uns 490m, a la carretera de Tregurà, a Vilallonga del Ter (avís 13.58h). Posteriorment s'ha fet el transfert amb l'helicòpter del @semgencat pic.twitter.com/kBdh87oLxB — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

Un home ha resultat ferit greu a la carretera de Tregurà, en terme municipal de Vilallonga de Ter (Ripollès) en caure amb el tractor que conduïa per un marge d'uns 40 metres, segons han indicat els Bombers. Els fets han tingut lloc cap a les dues del migdia d'aquest dimecres, i el ferit ha sofert nombroses fractures i contusions.Efectius del Grup d'Actuacions Especials i dels Mitjans Aeris dels Bombers han actuat al lloc dels fets per rescatar la víctima. Un cop rescatat, l'home ha estat traslladat fins on hi havia els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se n'han fet càrrec.

