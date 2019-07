La interventora de la Generalitat es desvincula d'un suposat pagament als observadors de l'1-O

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, s'ha desvinculat aquest dimecres de la despesa d'uns 172.000 euros pagats per la Delegació de la Generalitat a Ginebra (Suïssa) al The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) per suposadament pagar el viatge i la manutenció d'observadors internacionals durant el referèndum de l'1-O. Segons ella, el pagament, acordat l'estiu del 2017, l'hauria hagut de revisar a posteriori, però l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol ho va impedir. De fet, ha dit que ella mai va veure aquest expedient.Vidal ha declarat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona sobre aquesta despesa, que la magistrada investiga i per la qual va ordenar a la Guàrdia Civil que anés a la Conselleria d'Exteriors fa unes setmanes. Pel mateix motiu ha citat a declarar com a investigat l'actual delegat de la Generalitat a Suïssa, Manuel Manonelles, que el 2017 era el representant del Govern davant de les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, París, Viena i Estrasburg, i que s'ha negat a respondre cap pregunta. La jutgessa investiga Manonelles per uns possibles delictes de malversació de fons públics, desobediència i prevaricació, pel contracte, signat el 31 d'agost del 2017.Aquest dimecres també estaven citats l'exsecretari d'Exteriors Aleix Villatoro i la directora de Serveis d'Exteriors Marta Garsaball, ja processats i citats a declarar anteriorment, que s'han negat a declarar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor