L'OCH demana a la fiscal general de l'Estat que actuï contra Vox pels atacs al col·lectiu LGTBI

L' Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) i la Federació Plataforma Trans han demanat a la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, que estudiï "accions legals" contra la formació d'extrema dreta Vox per les actuacions "constants i reiterades" del partit en contra del col·lectiu LGTBI. El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, i la de la Federació, Mar Cambrollé, han transmès aquesta preocupació a Segarra en una reunió que els tres han mantingut aquest dimecres a Madrid.Els dos líders del col·lectiu LGTBI li han entregat una carta en què detallen aquestes actuacions i alerten que suposen una "vulneració" de la Constitució Espanyola, de la Declaració Universal de Drets Humans i del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals.L'OCH i la Federació Plataforma Trans consideren, també, que la "persecució" del col·lectiu i la petició de dades personals de personal vinculat a serveis socials ofert a l'entorn de temàtiques LGTBI que Vox fa a les administracions on té poder de decisió, "podrien ser contràries" a la Llei Orgànica de partits polítics, que "persegueix assegurar el respecte dels partits als principis democràtics i als drets humans", i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Rodríguez ha defensat que "no es pot qüestionar ni ha de perillar" l'aprovació de lleis LGTBI i lleis Trans des de partit polítics que "ens volen dur a una involució social". I s'ha mostrat preocupat per l'augment d'agressions LGTBI-fòbiques, tal com, al seu parer, demostra el fet que l'OCH ha registrat 94 incidències en el que va d'any, la majoria a Barcelona.A la reunió també s'ha abordat la "proliferació" de missatges d'odi cap al col·lectiu a fòrums i xarxes socials, que "amb impunitat" menystenen drets i "vexen la dignitat d'un dels grups humans més vulnerables com són les persones trans".Finalment, els dos portaveus del col·lectiu LGTBI han alertat de la línia "difusa" entre els "discursos d'odi i la llibertat d'expressió", un fet que, "unit al buit legal que hi ha a les xarxes socials", fa que aquestes siguin l'escenari "on hi cap tot" i que aquests missatges "es tradueixin en agressions als carrers" i "assetjament a la feina i a les escoles", en especial contra "l'adolescència trans, amb el risc greu de suïcidi", segons ha indicat Cambrollé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor