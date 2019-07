Un professor d'una acadèmia de Roda de Berà acumula set denúncies per abusos a menors

Un jutjat del Vendrell acumula les set denúncies interposades contra el professor d'una acadèmia de Roda de Berà per suposats abusos a menors d'entre 11 i 13 anys. L'última denúncia és del maig d'aquest 2019 i a l'home se l'ha arribat a detenir fins en tres ocasions.En tots els casos s'ha decretat la seva llibertat sense fiança, amb mesures cautelars, que són bàsicament compareixences en seu judicial, però no ordres d'allunyament ni tampoc que el professor hagi de deixar d'impartir classes a l'acadèmia de repàs. La titular del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 del Vendrell, que concentra tots els casos denunciats fins ara, ha emès una interlocutòria on recull que la Fiscalia en cap moment havia sol·licitat ingrés a presó ni cap altra mesura cautelar sobre ell.Enmig del rebombori pel fet que aquest professor de Roda de Berà investigat per suposats abusos a menors segueixi en actiu, la interlocutòria judicial, amb data del 17 de juliol, deixa clar que aquest jutjat és el que concentra totes les denúncies fins ara presentades contra el mestre, el qual finalment ha decidit deixar de fer classes, disposa d'una baixa mèdica i tancarà l'acadèmia el dia 31 d'aquest mes de juliol, segons la interlocutòria.La jutgessa posa ordre sobre les causes obertes que hi ha hagut fins ara contra aquest professor, amb un total de set menors que serien víctimes d'abusos, entre els anys 2013 i 2018. Inicialment, un jutjat de Tarragona investigava una denúncia que afectava cinc menors d'edat. El professor va ser detingut i posat en llibertat. Donat que els casos se situaven a Roda de Berà, la causa es va inhibir a un jutjat del Vendrell el febrer del 2018.El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona va tornar a rebre una altra denúncia d'una altra possible menor víctima d'abusos per part del mateix professor que també es va inhibir al jutjat 4 del Vendrell, donat que tenia les diligències obertes. El darrer cas es va denunciar aquesta Setmana Santa. Segons les menors, l'investigat, mentre feia classe, els hauria tocat les seves parts íntimes, en concret els pits i genitals per sobre de la roba.En la primera denúncia, del setembre del 2014, la nena va al·legar en seu policial que el professor se li aprovava molt, se li posava al darrere i li posava una mà sobre el pit, una acció que era "habitual" tant vers ella com altres menors que anaven a l'acadèmia. També relata que durant l'època de Nadal del 2014, estant sola a classe, l'investigat va tornar a fer el mateix i ella va acabar sortint corrents.Una segona menor exposa que en el seu cas els fets es van donar l'any 2013 i que l'investigat la "recompensava" amb petons i abraçades si feia bé els exercicis, i aprofitava per tocar-li els pits. Una altra menor assegura que, durant el curs 2015/2016, l'home sovint se li posava darrere i li tocava els pits. Una altra nena diu haver patit uns fets similars i que als pocs dies ja no va voler tornar a l'acadèmia.Queda pendent, però, de fer l'exploració a les dues darreres menors denunciants i practicar diverses diligències. L'investigat es va acollir inicialment, en les seves tres detencions, al seu dret a no declarar. Segons la interlocutòria, l'home nega rotundament els fets que se li imputen. La jutgessa tampoc veu risc de fuga de l'investigat. "Ha justificat el seu arrelament al municipi i la integració en un entorn familiar estable", recull la intercolutòria.La jutgessa retreu el "canvi de criteri" a darrera hora de fiscalia i que ara reclami mesures cautelars perquè el professor no pugui seguir exercint, com ara presó preventiva i la prohibició d'atansar-se o contactar amb unes menors. En aquest toc d'atenció, la jutgessa etziba que s'argumenti un "nou fet de rellevància per al procés", però opina que el Ministeri Fiscal podria haver-se deixat "arrossegar" per la "marea de la pressió mediàtica".

