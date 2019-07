Sánchez comunica per telèfon a Iglesias que no tindrà els ministeris que volia

El PSOE ha aturat aquest migdia les negociacions amb Podem a l'espera que la formació de Pablo Iglesias doni resposta a la seva última proposta, segons han confirmat fonts socialistes després de la reunió que han mantingut al llarg del matí la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d’Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique. A mitja tarda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha trucat personalment per telèfon a Iglesias, amb qui no l'uneix una relació personal precisament bona, per donar-li un missatge clar: l'oferta ja no es mourà i no inclou les competències de Treball, Hisenda, Transició Ecològica i Igualtat que ambicionava Podem per fer-se notar en la gestió. Aquesta és, segons el partit morat, "l'última paraula" del cap de l'executiu en funcions.Si la resposta és, malgrat tot, positiva el camí cap a la investidura quedaria desbrossat tot i que no se sap el contingut de la proposta, si bé es dona per fet que aniria més enllà de la vicepresidència descafeïnada i els dos ministeris que els socialistes van oferir inicialment amb competències d'habitatge entre d'altres."Els equips del PSOE i d’Unides Podem han estat reunits aquest matí", diuen aquestes fonts a l'ACN, i ara "el PSOE està a l’espera d’una resposta". "Nosaltres hem avançat propostes" i ara "necessitem una resposta ràpida", afegeixen, en relació a la reunió de l'executiva del PSOE de dijous i al ple que comença a les 13.30. Podem, en canvi entén que les negociacions es troben en un punt de recés malgrat la manca d'avenços al llarg del matí. Fonts de la formació morada lamenten que en el moment de les negociacions "el PSOE no està disposat a compartir cap competència social". De fet els ofereixen les d'habitatge sense capacitat reguladora.Durant la negociació d'aquest dimecres, Podem ha advertit que no entrarà al govern de Pedro Sánchez "a qualsevol preu". "Volem competències per desenvolupar polítiques socials en Igualtat, Treball, Hisenda i Transició Ecològica", així com "augmentar el SMI, aprovar un impost a la banca, baixar la factura de la llum o estendre l'educació 0-· i els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles".Podem lamenta que malgrat haver cedit en el nomenament de Pablo Iglesias i haver renunciat a ministeris d'Estat com Defensa, Interior i Exteriors, "el PSOE no està disposat a compartir cap competència social".Fonts socialistes han apuntat que durant la reunió el PSOE ha posat sobre la taula una proposta i que ara toca a Podem aclarir si l'accepta o no. "Hem avançat propostes i necessitem una resposta ràpida", apunten.

