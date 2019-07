La Generalitat pagarà el 30% de la paga extra del 2013 abans del novembre

La Generalitat pagarà el 30% de la paga extra pendent del 2013 abans del novembre d'aquest any, segons l'ha traslladat a CCOO, UGT i la IAC durant la reunió de la Taula General de la Funció Pública de Catalunya aquest dimecres.Els sindicats han tornat a exigir el compliment del pagament d'aquesta partida, prevista per al segon semestre d'aquest any, i el Govern ha respost que es cobrarà a l'octubre a molt tard, segons ha informat CCOO en un comunicat. Aquest pagament es sumarà al 10% ja abonat aquest any i es complementarà el 2020 amb el 60% restant de la paga, mentre que la paga extra de 2014 es lliurarà per parts entre 2021 i 2022.

