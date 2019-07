VÍDEO Alejandro Fernández canta Manolo Escobar al Parlament

Manolo Escobar ha irromput, de manera completament inesperada, aquest dimecres al Parlament. Alejandro Fernández, amb el seu estil habitual, estava carregant amb ironia i duresa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, pel component "populista" de l'independentisme.Lluny de concloure la intervenció amb una nova cita o amb una frase marca de la casa, el cap de files del PP a Catalunya ha preferit entonar unes estrofes d'Escobar davant la mirada -entre sorpresa i incrèdula- de Torra."Solo te pido solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo", ha refilat Fernández durant només uns segons, just abans de marxar satisfet cap al seu escó. Li ha agafat el relleu Sergi Sabrià, el següent a l'hora d'intervenir en el debat sobre la Catalunya "real" proposat per Ciutadans. Sabrià, només arrencar, ha volgut deixar clar que ell no cantaria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor