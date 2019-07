La Festa Major de Gràcia tindrà 24 carrers i més de 900 activitats durant set dies

El mapa de la festa Foto: Ajuntament de Barcelona

La Festa Major de Gràcia oferirà entre dijous 15 i el dimecres 21 d'agost un total de 24 carrers decorats, tres més que el 2018 i un rècord de participació des de 2001, i més de 900 activitats "obertes, plurals i participatives" per als set dies de festa. En aquesta edició hi participaran tots els carrers que ja ho van fer el 2018 i s'hi afegeixen el carrer Lluís Vives, la plaça del Nord i el carrer Lluís Antúnez amb la placeta de Sant Miquel.En una roda de premsa aquest dimecres, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, i el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, han explicat que aquest any aposten per una festa inclusiva, sostenible i 100% antimasclista sota el lema "Només sí és sí".Carbonell també ha anunciat que el pregó d'aquest any el faran quatre dones, esportistes olímpiques amb discapacitat intel·lectual de l'equip de bàsquet acidH-Lluïsos : Cristina Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjón i Noèlia Baptista, amb l'objectiu de consolidar la festa com un espai inclusiu.A banda, també es posa en marxa la campanya de convivència que incidirà en el descans dels veïns i les veïnes, el respecte als guarnits, en l'ús dels lavabos públics i en el fet de no embrutar els carrers per facilitar-ne la neteja.De fet, pel que fa a la neteja, hi haurà un total de 97 lavabos públics individuals repartits per tots els espais de festa. 23 d'aquests seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i a més s'instal·laran nou urinaris. Això suposa un increment de lavabos públics del 10% respecte a l'any anterior.Enguany s'ha creat un nou premi en el concurs de guarniments, el Premi a l'accessibilitat, impulsat pel Districte de Gràcia i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Festa Major. El premi al carrer més accessible comptarà amb un jurat especialitzat de sis persones: tres representants de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i tres membres d'entitats de que treballen amb persones amb discapacitat.La Festa Major de Gràcia també incorpora l'homenatge a les festeres i els festers, elogi de la festa, un acte per homenatjar totes les persones que fan possible la festa, especialment festeres i festers, però també les colles de cultura, les entitats del barri i els diferents serveis i institucions que hi participen. També es farà entrega de la primera beca Mike Lane, una beca de recerca científica impulsada pels Castellers de la Vila de Gràcia que vol donar suport a estudis sobre lesions cervicals.Aquest any 2019 neix La passada del Pregó que es farà el 14 d'agost a les 17.30 hores. Per primera vegada el pregó incorpora un nou cercavila que sortirà de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb els gegants, l'Àliga de Gràcia i les autoritats i que arribarà a la Plaça del Sol on s'hi sumaran els participants del Toc d'Inici amb els músics de la resta de colles de cultura popular per arribar plegats a la plaça de la Vila, on tocaran els músics i acabaran amb el Timgrallers de Gràcia.

