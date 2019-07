Les anàlisis de les mostres d'aire en quatre estacions de metro no troben restes de fibres d'amiant

Les proves de qualitat de l'aire practicades per un grup format per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en punts de quatre estacions de metro de Barcelona no han trobat restes de fibres d'amiant, segons ha informat la companyia aquest dimecres.Les mostres s'han recollit a les mateixes parades, als túnels i sistemes de ventilació dels trens per la consultora especialitzada ACM 2020 les proves estan ara a l'espera de la seva valoració definitiva a principis de setembre.Els punts analitzats es troben a les estacions de Catalunya i Torrassa, de la línia 1 i Passeig de Gràcia i Liceu, de la línia 3, seleccionades pel fet de tenir les condicions ambientals més desfavorables (per antiguitat de construcció, configuració, antiguitat dels trens que hi passen o presència de fibrociment en la infraestructura) i una elevada utilització.Segons TMB, es van prendre 20 mostres, que han estat analitzades per microscòpia electrònica de transmissió (TEM), segons els criteris establerts pel grup d'experts creat per l'ASPB. En cada punt de mostreig, els aparells van captar i filtrat un total de 2.500 litres d'aire ambiental. L'empresa ha precisat, però que en dos dels cinc mostrejos fets a l'estació de Catalunya, ACM 2020 ha recomanat repetir-los per fer-los extensibles als cinc punts de mostreig d'aquesta estació.Amb tot, TMB ha insistit que a l'espera de la valoració definitiva els resultats "apunten que les condicions ambientals de la xarxa de metro de Barcelona que s'han analitzat són segures per a les persones usuàries i per al personal de l'empresa".

