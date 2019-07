L'estiu és sinònim de festes majors i bona música. En qualsevol poble o ciutat de Catalunya hi haurà alguna festa per passar-ho bé, i moltes d'elles, més enllà dels grans èxits musicals internacionals, aposten per la música en català. Aquest és un recull de les cançons en la nostra llengua publicades el 2019. Vota la teva preferida!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor