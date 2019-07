Quatre ciutats de l'estat espanyol, entre les preferides pels viatgers per visitar museus

Madrid, Barcelona, València i Bilbao figuren entre una selecció de 35 ciutats que destaquen per la seva oferta museística, segons una enquesta feta pel cercador de vols i hotels Jetcost. Aquestes quatre ciutats figuren entre altres ciutats europees com Milà, Londres, Amsterdam, Brussel·les, Copenhaguen, Estocolm, Roma, París, Berlín, Praga, Florència, Viena, Atenes, Anvers i Moscou.Segons dades reflectides per l'enquesta, un 67% dels turistes trien les seves destinacions de vacances en funció dels museus que poden visitar. Els enquestats havien de triar les ciutats preferides per visitar museus de diferents tipus en funció de la varietat, quantitat i qualitat, a més de destacar quins els havien interessat més i alguns que els haguessin sorprès.En el cas de Madrid, el més esmentat va ser el Museu del Prado juntament amb dos més del Triángulo del Arte, el Thyssen-Bornemisza i el Reina Sofia. A aquests els segueix el Museu Arqueològic Nacional i el Tour Bernabéu. A Barcelona el Barça Stadium & Museum ha estat l'enclavament més destacat, seguit del Teatre-Museu Dalí i el Museu Picasso.Per la seva banda, València té el Museu de les Ciències Príncep Felip, el Museu de Belles Arts de València i el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí entre els més destacats. Finalment, els usuaris destaquen de Bilbao el Museu Guggenheim Bilbao, el Museu de Belles Arts i el Museu Marítim Ria de Bilbao.

