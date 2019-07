L'Ajuntament de Terrassa decreta tres dies de dol pel crim masclista

La ciutadanía de #Terrassa vuelve a estar conmocionada por otro #feminicidio. Todo nuestro apoyo a la familia y seres queridos en estos momentos traumáticos. He convocado la Mesa de Feminicidio. En breve informaremos de las medidas de duelo que tomaremos en Terrassa. #NiUnaMás — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) July 24, 2019

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a la roda de premsa de la taula de feminicidi. Foto: Anna Mira





Edifici on s'ha produït l'assassinat d'una dona a mans del seu home a Terrassa. Foto: Anna Mira

L'Ajuntament de Terrassa ha decretat tres dies de dol pel crim masclista d'aquest matí a la ciutat . L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha mostrat el seu suport a la família i ha rebutjat "aquest acte totalment lamentable i injust fruit d'aquest societat patriarcal".Ho ha dit al sortir de la Taula de Feminicidi que s'ha convocat tal com estableix el protocol de dol de la ciutat aprovat el ple del passat mes de novembre. Així, durant les pròximes 24 hores se suspenen tots els actes oficials i durant tres dies es farà un minut de silenci a tots els actes oficials. Les banderes de l'Ajuntament onejaran a mig pal i hi haurà un crespó negre a la façana.S'ha convocat un minut de silenci per aquest dijous 25 de juliol a les 13 h davant de l'Ajuntament i també està prevista una concentració a les 12 hores al Cap Est on la víctima treballava.Ballart ha informat que els Mossos d'Esquadra a hores d'ara encara no han pogut confirmar la identitat de la víctima tot i que ho faran en les pròximes hores. L'alcalde també ha explicat que no consten denúncies prèvies de la família i tampoc que s'hagi atès ni a Polítiques de Gènere ni a Serveis Socials.L'Ajuntament ja ha avançat que des de l'Ajuntament es posaran en contacte amb la família per donar-los tot el suport psicosocial.La Taula ha estat presidida per l’alcalde, i la composaran la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, representants de Mossos d’Esquadra, de Policia Municipal de Terrassa, del Gabinet d’Alcaldia i dels serveis de Premsa, Comunicació i Polítiques de Gènere de l’Ajuntament.

