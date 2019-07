Alerta per l'ozó: per què afecta Osona?

Vic va superar aquest dimarts el llindar d'alerta d'ozó troposfèric a l'aire. Tal com recull el Departament de Territori i Sostenibilitat , aquesta és la primera vegada que la capital d'Osona supera el llindar d'alerta, que se situa en els 240 µg/m3.Les altres estacions de la comarca -Manlleu i Tona- han superat el llindar d'informació (situat en els 180 µg/m3). Totes les alertes es van donar entre les dues i les tres de la tarda, i es van allargar fins a les 4 de la tarda. A Osona, els nivells d'ozó troposfèric acostumen a ser elevats al voltant d'aquestes hores. De fet, ja s'ha superat el llindar d'informació en altres ocasions.Aquest avís per ozó troposfèric a Osona coincideix amb una onada de calor que es preveu que duri fins aquest dijous. Es demana a la població vulnerable -com avis, infants i dones embarassades- que evitin l'exercici físic intens, sobretot a l'exterior, i -en cas de superació del llindar d'alerta- tothom redueixi l'activitat a l'exterior.

Consulta els consells per prevenir un cop de calor



Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor