Brussel·les denuncia Espanya per superar els límits de contaminació

La Comissió Europea denunciarà Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió europea per incomplir els límits de contaminació atmosfèrica. Segona ha informat TV3 , la denúncia es concretarà aquest dijous i podria acabar amb una sanció.El govern comunitari s'ha basat en les xifres de contaminació de Barcelona i Madrid, que sobrepassen des de fa deu anys els límits marcats per la normativa comunitària. Europa, a més, considera que l'Estat no ha fet prou per millorar la qualitat de l'aire.Brussel·les ja tenia iniciat un procediment pels excessos de diòxid de nitrogen registrats a les dues ciutats però havia optat per donar una oportunitat a l'Estat. Ara, però, ha dit prou per la falta de mesures encaminades a solucionar la qüestió.

