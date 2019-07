La Sagrada Família ja té llicència d'obres... més de 130 anys després

L'Ajuntament de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família han formalitzat aquest dimecres l'entrega de la llicència d'obres, després que la Junta Constructora de la basílica hagi pagat els 4,6 milions d'euros corresponents a impostos i taxes associats al permís.Després de dos anys de negociacions, el consistori i la Junta Constructora de la basílica finalitzen, així, el procés de regularització de la construcció en la seva verticalitat. La llicència d'obres, però, no inclou qüestions pendents com l'escalinata de la Glòria, que amenaça diversos habitatges.Sobre les qüestions pendents, el president de la Junta Constructora del temple, Esteve Camps, ha confiat que aquest primer acord obri una nova etapa per resoldre aquesta segona fase, mentre que la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha apuntat que qualsevol solució s'haurà de debatre amb els veïns i haurà de garantir la sostenibilitat i el dret a l'habitatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor