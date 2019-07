​El Suprem no permet a Forn prendre possessió al Consell Metropolità de Barcelona

La sala segona del Tribunal Suprem ha denegat a l’exconseller i regidor de l’Ajuntament de Barcelona Joaquim Forn el permís extraordinari que demanava per sortir de la presó de Lledoners per assistir a la presa de possessió del càrrec de representant del Consell Metropolità de Barcelona, que té lloc aquest dijous 25 de juliol, i exercir els drets que se’n deriven.Forn, que va poder agafar l’acta de regidor però a qui el Suprem no ha permès assistir a cap altre acte de l’Ajuntament, tampoc ho podrà fer en aquesta ocasió perquè el Suprem entén que el permís que demanava no està justificat per raons de “caràcter extraordinari”.A la interlocutòria que ha fet pública aquest dijous, la sala assegura que “és conscient de les restriccions que implica la privació de llibertat” però ho justifica assegurant que és una mesura “proporcionada respecte a la necessitat de preservar les finalitats del procés judicial en un moment en què ja ha finalitzat l’acte del judici oral”.

