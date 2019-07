PSC, comuns, ERC i JxCat tanquen un acord de govern a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Els grups metropolitans de PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM i Junts per Catalunya han arribat a un acord per governar plegats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durant els propers quatre anys. El pacte, que es materialitzarà amb la legislatura que comença aquest dijous, conté 54 objectius d’entre els quals els grups destaquen l’aposta per fomentar l’accés a l’habitatge, la mobilitat sostenible i de baixes emissions, i l’augment de l’ocupació.L’acord de govern també fixa que el Consell Metropolità –màxim òrgan de govern- estarà presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mentre l’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, serà el vicepresident executiu. El pacte inclou la proposta del Pla director urbanístic metropolità i mesures per fer front a l’emergència del canvi climàtic, per garantir un medi ambient saludable i l’aprofitament racional dels recursos naturals.Així mateix, els grups subratllen que el programa de govern aposta pel progrés socioeconòmic de la metròpolis i preveu aprofundir les relacions de cooperació amb la resta de institucions locals de la regió metropolitana de Barcelona. Entre les mesures dels propers quatre anys, també es preveu garantir la participació ciutadana i la màxima transparència de l’ens.Els acords transversals no han estat possibles ni a l'Ajuntament de Barcelona -on els comuns han mantingut l'alcaldia de la mà del PSC i amb els vots de Manuel Valls- ni a la Diputació -on el PSC ha aconseguit la presidència amb un pacte amb JxCat-. Tanmateix, sí que serà possible a l'AMB, una institució de rang diferent amb molta capacitat de gestió però poca projecció política.

