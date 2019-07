​La calor obliga a suspendre el testimoni de l'alcaldessa de Sabadell pel cas Mercuri

La declaració de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com a testimoni del cas Mercuri haurà d’esperar. La jutgessa que instrueix el cas ha decidit suspendre la jornada d’aquest dimecres després que a l’interior de la sala s’hagin superat els 29ºC, una temperatura a partir de la qual per normativa de seguretat i higiene es poden suspendre les sessions que estiguin en marxa o que hagin de començar.La peça en qüestió investiga uns presumptes tràfic d'influències, prevaricació, blanqueig de capitals i falsificació documental, entre d'altres. És la part de la macrocausa que està relacionada amb la concessió del servei de recollida de residus i neteja viària a Smatsa.De fet, l’exalcalde Joan Carles Sánchez, que havia de declarar també com a testimoni a les 10.30 hores, ja o ha ho pogut fer. Davant l’increment de la temperatura a la sala, s’ha procedit a instal·lar ventiladors. “Hem arribat als 29,5ºC i seguia pujant, i amb 25 persones a dins de la sala i en un espai de 40 metres quadrats es feia difícil fer les declaracions”, ha explicat l’advocat de l’acusació popular, José Antonio López Ordóñez.La suspensió suposa moure les declaracions al mes d’octubre, motiu pel qual es retardarà el procés, on la fase d’instrucció ja es troba gairebé del tot tancada. A més de Sánchez i Farrés, avui també era previst que declarés l'exgerent de l'empresa concessionària del servei de neteja viària i la recollida de la brossa (Smatsa), Carlos Callejo.Entre la vintena d'investigats en aquesta peça hi ha l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà, Paco Bustos, i els exregidors del PSC Ana Carrasco i Cristian Sánchez, entre d'altres.La forta calor que es registra a l'interior del jutjat de Sabadell és un greu problema per al bon funcionament d'aquest equipament. De fet, la pròpia Farrés ja va anunciar que sol·licitaria una reunió amb la consellera de Justícia, Ester Capella, per abordar la problemàtica.A dins de l'edifici s'han arribat a registrat temperatures molt superiors als 30ºC que han provocat marejos en lletrats i magistrats, i que suposa un entorpiment en el dia a dia de l'edifici.

