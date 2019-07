GUIA Tot el que has de saber dels concerts de la Mercè 2019

La Mercè a la platja del Bogatell Foto: Albert Alemany



BAM Cultura Viva



Després de tres anys de recorregut el BAM Cultura Viva s’ha consolidat com una de les propostes més importants de la Festa Major. Se celebrarà el dissabte a la Fàbrica Fabra i Coats i comptarà amb nombrosos espectacles durant tot el dia. La programació, fruit d’una convocatòria pública que ha triplicat les propostes en aquests tres anys, es consolida com un espai d’experimentació i descoberta, no només en l’àmbit artístic, sinó també en el model organitzatiu, que vol impulsar el teixit comunitari i associatiu. Algunes de les formacions que hi participaran són Agozao, BCN Afrobeats, Suena Barro, Frac o Miss Ex.



Un any més Barcelona celebra les festes de la Mercè . Del 20 al 24 de setembre la capital catalana es tornarà a omplir de música i activitats amb tres eixos centrals: La Mercè Música, el BAM i el BAM Cultura Viva. Tots ells oferiran una variada proposta musical per a tots els gustos i edats. A continuació, us presentem els punts a tenir en compte per no perdre pistonada de la festa més important de Barcelona.Pels escenaris de Mercè Música, BAM i BAM Cultura Viva hi desfilaran un centenar de grups procedents de 16 països diferents. Com en les darreres edicions, hi haurà una important presència femenina. Del total de grups programats amb líder, un 68% estaran encapçalats per dones. Els grups sense líder tindran un 49% de dones i un 4% estaran íntegrament formats per dones.Tot i que en l’edició 2019 la Rambla del Raval no oferirà cap concert a causa de les obres, sí que continuaran sent protagonistes emplaçaments com la Plaça dels Àngels, la Plaça Joan Coromines, l’Avinguda Catedral, el Moll de la Fusta, la Platja Bogatell, el Parc Central Nou Barris, l’Avinguda Maria Cristina, la Plaça Reial, l’Antiga Fàrica Estrella Damm o la Plaça del Rei.Diversos seran els gèneres musicals dels quals podran guadir els assistents. D’entre l’oferta destaquen, per exemple, els grups catalans Oques Grasses i La Pegatina, que tocaran divendres i dissabte respectivament a la Platja Botagell. Aquí teniu un cercador amb tots els esdeveniments previstos. Els amants de la música clàssica tindran un empleçament obligat, el Parc Central de Nou Barris, on s’han programats concerts com el de l’Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu el dissabte. El flamenc, també estarà present als escenaris. El dissabte, per exemple, Chicuelo i Aurora presentaran les seves propostes a l’Avinguda Catedral.El diumenge, dia en que la programació finalitza més aviat, destaquen els concerts de Miki Nuñez i Gertrudis a l’Avinguda Maria Cristina. A més, tindran especial importància les havaneres a la Plaça Reial amb els grups Havàname o Els Pescadors de l’Escala.El dilluns també vindrà carregat d’ofertes musicals. La jove cantautora Paula Valls oferirà el seu concert a l’Avinguda Catedral, gairebé al mateix temps que ho farà el grup de raperes Tribade al Moll de la Fusta. Dstaquen també els populars Catarres, Doctor Prats i Buhos, que actuaran a l’Avinguda Maria Cristina.Per tancar la festa, el dimarts es podran escoltar els concerts de l’Escola de Música ESMUC a l’Avinguda Catedral o el Concert Coral de la Federació Catalana d’Entitats Corals a la Plaça del Rei.Com cada any la Mercè i el BAM presten atenció especial a propostes musicals de la ciutat convidada, que enguany serà Beirut. Alguns dels artistes del país que els assistents tindran l'oportunitat d’escoltar seran Tarek Yamami, Tania Saleh, El Rass, Malikah i Praed.

