El Suprem torna a denegar la llibertat dels presos

El Tribunal Suprem ha tornat a denegar la llibertat dels presos independentistes. Ha rebutjat els recursos de súplica que havien presentat Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart i Dolors Bassa, als quals Joaquim Forn s'hi havia adherit.Segons el tribunal, la resolució on rebutjava deixar-los en llibertat estava "suficientment motivada". "La disconformitat no pot equiparar-se a l'absència de motivació", afegeix el Suprem, que insisteix que la fi del judici oral no ha eliminat el perill de fuga ni el risc de reiteració delictiva. "Aquesta decisió no prejutja la decisió que finalment es dicti en aquesta causa", apunten els magistrats. En el cas de Josep Rull, que ha al·legat l'operació del seu fill , el Suprem recorda que ja se li estan concedint permisos penitenciaris per poder estar amb l'infant."Aquesta sala reconeix la singular excepcionalitat de la circumstància al·legada", indica el Suprem sobre el cas de Rull, assegurant que "no és aliè a l'impacte emotiu" que l'operació d'un fill pot ocasionar. Ara bé, afegeix que "el judici ponderatiu per resoldre la difícil convergència entre els drets i interessos en joc es veu notablement facilitat per la possibilitat de concedir permisos penitenciaris".Pel que fa al dictamen del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, reitera el que ja va assenyalar en la resolució que rebutjava ja la llibertat dels presos. "Una de les notes essencials que defineixen qualsevol estat de dret es aquella que impedeix el poder executiu dirigir instruccions, requeriments i ordre als tribunals de justícia", conclou el Tribunal Suprem.

