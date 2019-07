Torra situa la independència com a solució als «problemes de la Catalunya real» entre retrets a Cs

"L'economia funciona malgrat la deslleialtat de l'Estat", sosté Torra, que ha lamentat el dèficit inversor, el dèficit fiscal i el model de finançament

"Tenen un seriós problema amb la llibertat", assenyala Roldán, que veu l'independentisme centrat en "destruir la marca Catalunya"

El debat impulsat per Ciutadans (Cs) al Parlament sobre l'anomenada "Catalunya real" ha motivat un xoc entre el president de la Generalitat i la formació taronja. Torra ha acusat Cs de "violentar la diversitat, la pluralitat i la convivència" i de buscar rèdits a l'"enfrontament" entre catalans. Davant aquest diagnòstic, el president català ha defensat el projecte sobiranista i ha argumentat que la independència és la "manera de resoldre els problemes de la Catalunya real".Torra, que ha lamentat el to agre de la diputada Lorena Roldán en la seva exposició inicial, ha exhibit la bona marxa de l'economia catalana i ha recalcat que si el Govern, i el conjunt del país, acumula dificultats per desplegar objectius també s'explica per la falta de compromís de l'Estat. Ha posat d'exemple el continuat dèficit fiscal que pateix Catalunya, ja sigui amb governs del PP o del PSOE. El president de la Generalitat ha raonat que l'autonomia s'ha demostrat insuficient com a eina per permetre el pas endavant que vol fer Catalunya i afrontar els "reptes globals" als quals s'enfronta, des del canvi climàtic i fins a les migracions, passant pel despoblament rural o la robotització del mercat de treball.El dirigent independentista ha assenyalat que la Generalitat està complint amb la regla de despesa tot i els desajustos en el model de finançament. Entre els greuges, Torra a citat els 28.000 milions d'euros de dèficit inversor detectats per Foment del Treball -poc sospitosa de simpatitzar amb l'independentisme- o bé el sobrecost energètic que pateixen 3.200 empreses catalanes. "L'economia funciona malgrat la deslleialtat de l'Estat", ha assenyalat. L'atur, ha diagnosticat, ha baixat 13 punts en els últims set anys, mentre que les exportacions ja aporten 71.000 milions a l'economia.El president català no s'ha estalviat retrets a Ciutadans pel to mostrat en el debat. A la diputada Roldán li ha demanat que no dubti del seu compromís per empatitzar amb els pacients de càncer i dotar de recursos la lluita contra la malaltia. Fins i tot s'ha permès el detall de citar Aitor Esteban, del PNB, que dimarts al debat d'investidura al Congrés va definir Albert Rivera com el cap d'una "banda de mariachis". "Vostè és ara la cap aquí dela banda de mariachis i, a més, porta barretina", ha dit a la dirigent de Ciutadans, que l'any 2013 va assistir a la Via Catalana organitzada per ANC i Òmnium.Lorena Roldán, favorita per ser candidata de Ciutadans a les properes eleccions catalanes, s'ha estrenat en un debat amb profunditat al Parlament com a substituta d'Inés Arrimadas, la seva font d'inspiració. El partit taronja va forçar la celebració d'una sessió "sobre les propostes per a la Catalunya real", que la mesa va situar en l'últim ple previ a les vacances d'estiu. Roldán ha amagat amb centrar el discurs en les polítiques socials, a les quals el Govern arriba "tard i malament" -especialment en el cas dels menors no acompanyats, segons la diputada-, però ràpidament ha apuntat que el llaç groc "no servirà com a bena per tapar la realitat". La prioritat, "en lloc de les famílies", és la "propaganda separatista" i els "sueldazos" que cobren els "endollats del procés"."Només tenen com a prioritat fer el mateix mal" que la tardor del 2017, ha apuntat la dirigent de la formació taronja, que ha denunciat la "campanya de boicot" de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) sobre consum estratègic. "Tenen un seriós problema amb la llibertat", ha apuntat Roldán, segons la qual parlar en castellà és "antinatural" per al president de la Generalitat, Quim Torra, de qui ha demanat la dimissió. El discurs de la diputada ha anat virant de les polítiques socials cap al procés, també les qüestions judicials: Roldán ha celebrat el pas del president pels jutjats -pel cas de desobediència del llaç groc- i ha carregat contra el fet de tenir un conseller d'Interior, Miquel Buch, que està investigat per cedir locals l'1-O.La dirigent del partit taronja no ha trigat ni tan sols un quart d'hora a parlar dels "xiringuitos" independentistes, especialment les delegacions a l'exterior. "No sé si el senyor [Alfred Bosch] gestiona les oficines o porta una empresa de treball temporal per a fugats de la justícia", ha apuntat Roldán. "Vostès estan entestats en destruir la marca Catalunya, però només els interessa el procés", ha assegurat, al mateix temps que ha carregat contra "l'ús del llaç groc fins i tot en les festes de poble"."Vostès són els enemics de la llibertat", ha reiterat Roldán, que ha acusat l'independentisme d'haver "eradicat el castellà de les aules". Ha denunciat el model "monolingüe obsolet" que hi ha a Catalunya -segons ella-, i ha lamentat "l'espionatge" de Plataforma per la Llengua i de TV3 a l'hora d'analitzar quin idioma es parla als patis d'escola. A l'hora de demanar més recursos per a educació i sanitat, ha demanat als conseller que paguin "de la seva butxaca" els viatges per visitar presos i exiliats.

