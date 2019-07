Marín retira el llaç groc de la Diputació i obre la primera crisi amb JxCat

Núria Marín, després d'assumir la presidència de la Diputació. Foto: Judit Contreras / Diputació de Barcelona

Dit i fet. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va fer pública ahir la seva decisió de retirar el llaç groc de la façana de la institució , i aquest matí ja era una realitat. Es tracta de la primera mesura de la socialista després d'assumir la presidència de l'ens amb el suport de JxCat. La decisió ja ha provocat la primera crisi amb el soci de govern. No han passat ni dues setmanes des de la investidura La dirigent socialista i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat justifica la mesura perquè "els símbols han de servir perquè tothom s'hi senti reflectit i no pas per dividir". Una decisió que ha indignat JxCat, que ja ha registrat una moció perquè el símbol torni a lluir a la façana.Núria Marín va arribar a la presidència de la Diputació gràcies a un pacte amb JxCat. Va ser precisament sota el mandat del seu antecessor, Marc Castells (JxCat), que es va penjar el llaç groc a la façana de l'edifici en solidaritat amb els presos polítics. Des del moment de la constitució del nou ple de la Diputació, un tapis amb l'escut brodat de la corporació havia tapat el símbol.

