Mor un motorista en un accident a la C-17 a Mollet del Vallès

Un motorista de 25 anys i veí de Lliçà de Vall (Vallès Oriental) va morir dimarts a la nit en un accident de trànsit a la C-17 al seu pas per Mollet del Vallès. L'avís es va rebre a les 22.02 hores, i situava el sinistre al quilòmetre 11 en sentit nord.Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes que es desplaçaven en sentit sud es van accidentar, un dels vehicles va saltar la mitjana i va xocar amb una motocicleta que circulava en sentit nord. Com a conseqüència del xoc, va morir el conductor de la motocicleta.També hi va haver dos ferits lleus, un d’ells traslladat a l’Hospital de Mollet i l’altre a la Vall d’Hebron. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a la incidència viària, es va tallar la via en els dos sentits i no es va reobrir del tot fins a les 02.00 hores d'aquest dimecres.

