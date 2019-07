​Naturgy guanya 692 milions d'euros en el primer semestre, un 30% més

Naturgy va guanyar 692 milions d'euros en els primer semestre de l'any, un 30% més que en el mateix període del 2018. La companyia ha atribuït aquests resultats a "una millora de l'activitat i a menors amortitzacions". L'Ebitda ordinari va ser de 2.277 milions, un 8% més, sense tenir en compte els costos de captura de 110 MEUR associats a la implementació del pla d'eficiències. Si es tenen en compte aquests factors, l'Ebidta va ser de 2.150 milions d'euros. Les inversions van ser de 700 MEUR i es van destinar principalment a projectes renovables. D'altra banda, el deute net va baixar un 3% respecte a finals del 2018, fins als 14.826 milions.Per negocis, Gas&Power va registrar un Ebitda ordinari de 695 milions d'euros (639 el primer semestre del 2018) gràcies a un "bon comportament" de la comercialització de gas, electricitat i la venda de serveis, així com a la generació internacional d'electricitat. En canvi, l'activitat de gas natural liquat i la generació d'energia a Europa van tenir menys vendes.El negoci d'infraestructures EMEA va incrementar l'Ebitda ordinari fins als 970 milions d'euros (898) i en el cas del sector Infraestructures Llatinoamèrica Zona Sud aquest va créixer significativament fins als 449 milions (400). Pel que fa a Infraestructures Llatinoamèrica Zona Nord l'Ebidta va ser de 190 milions (121).La companyia ha completat el primer any d'operació des de la posada en marxa del seu Pla Estratègic 2018-2022. En aquest sentit, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que durant els primers dotze mesos del pla han sabut "prendre mesures i reaccionar de forma àgil i decidida davant les incerteses i canvis que s'han produït i es produeixen tan a nivell econòmic com polític i sectorial".Des de l'inici del pla, Naturgy ha invertit 2.000 milions, un 70% en renovables i en xarxes elèctriques, en línia amb la seva voluntat de major electrificació. A més, ha accelerat el pla d'eficiències per aquest any i espera aconseguir com a mínim 150 milions, davant la previsió inicial de 100.En el marc del pla estratègic també ha sortit d'aquells negocis i geografies no fonamentals, com per exemple la venda del 100% de la seva activitat a Moldàvia o la desinversió a Sudàfrica. També ha signat un acord per vendre actius de transmissió d'electricitat a Xile i ha acordat un intercanvi d'actius a Argentina per tal de centrar-se en el negoci del gas i en posicions de control industrial.Pel que fa als accionistes, la companyia ha aprovat el pagament d'un dividend de 0,294 euros per acció que s'abonarà el 31 de juliol. Aquesta quantia es correspon al primer pagametn de la remuneració a l'accionista d'aquest exercici, que ascendirà a 1,37 euros per acció contra els resultats del 2019, el que suposa un increment del 5% respecte al 2018.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor