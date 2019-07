Torra reclama als comuns «no deixar Catalunya de banda» en la negociació amb Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als comuns que no deixin "Catalunya de banda" en la negociació que mantenen Unides Podem i el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "Els prego que no renunciïn al dret a l'autodeterminació", ha apuntat Torra en resposta als comuns durant la sessió de control al Parlament. També s'ha referit a l'escenari que s'obrirà al país després del veredicte del Tribunal Suprem en el judici de l'1-O: "Hi ha d'haver una resposta política a les sentències, que ha de pivotar sobre dos conceptes: resposta democràtica i dret a l'autodeterminació", ha recalcat el president de la Generalitat.Jéssica Albiach, cap de files de Catalunya en Comú Podem, ha preguntat sobre la resposta a la sentència i l'evolució de la ronda de contactes de Torra amb tots els actors sobiranistes per aconseguir la màxima unitat possible. Albiach ha demanat evitar la via unilateral -només portaria "a més frustració", ha assenyalat-, i ha reclamat una "resposta transversal" per tal que hi siguin el màxim de formacions possible. "Li demanem que, d'una vegada per totes, deixin de banda la gesticulació", ha indicat.En aquest sentit, ha demanat una resposta "inclusiva" per anar "del 47% al 80%". Torra ha assegurat que està "molt d'acord" amb aquest plantejament, i ha reiterat els "tres grans consensos" que hi ha al país: el rebuig a la monarquia, al malestar amb la judicialització i la defensa de l'autodeterminació. "Els prego que no renunciïn a l'exercici del dret a l'autodeterminació. No deixin Catalunya de banda en les negociacions amb el PSOE i Podem, perquè no es pot governar contra Catalunya i contra els catalans", ha asseverat en relació a les negociacions a l'Estat.Natàlia Sànchez, diputada de la CUP, ha centrat la pregunta en la gestió de les centrals hidroelèctriques. Ha denunciat que hi ha concessions "caducades" i que, segons ella, haurien de passar a gestió pública. "Hem de trobar la solució que millor beneficia la ciutadania i també les comarques i el territori", ha assenyalat Torra. "Sap millor que jo que no m'ha contestat", li ha replicat la diputada anticapitalista.Sánchez ha demanat mesures al Govern per retornar els "beneficis que s'han embutxacat" les grans empreses, i també per "trencar amb el monopoli" de les energètiques pel seu caràcter "depredador" amb el territori. "Cal assolir la plena sobirania energètica", ha reclamat la representant de la CUP, que no ha rebut una resposta concreta del president. Segons Torra, s'analitzarà "cas per cas", tenint en compte que cal "mantenir l'explotació" i tenir noves formes d'abastament energètic. La idea, ha apuntat, és apostar per la sostenibilitat, per la "bona gestió" i pel "bon servei"."Si hi ha voluntat d'entendre'ns, els estenc la mà per tractar tots els temes de país que ens porten a la sobirania", ha apuntat Torra, en referència també al procés. De fet, ha tornat a insistir que el projecte independentista és de "setanta diputats". Els anticapitalistes, però, van situar-se ràpidament a l'oposició després de tenir topades amb la majoria governamental formada per JxCat i ERC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor