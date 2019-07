Calor extrema amb temperatures de 40ºC o més

Llistat d'estacions de la #XEMA on ahir dimarts es van assolir o superar els 39ºC. A la comarca del #Segrià és on es van enregistrar bona part dels valors més destacats. #meteocat pic.twitter.com/m9fPIQa1vb — Meteocat (@meteocat) July 24, 2019

A partir de dijous els models indiquen que la temperatura baixarà, però serà divendres quan baixarà notablement per l'arribada d'una pertorbació que portarà tempestes, sobretot a la meitat nord. pic.twitter.com/ZMVXyojpwZ — Meteocat (@meteocat) July 23, 2019

Risc de calor Foto: Meteocat

Nou dia de calor extrema. L'onada de calor farà enfilar els termòmetres a partir del migdia i es tornaran a registrar temperatures de fins a 40ºC o més. A l'interior de Catalunya és on es notaran especialment els valors alts, com ahir que es van registrat fins a 41ºC a Cardona (Bages). Una desena d'estacions van registrar temperatures superiors als 40 graus, moltes al Segrià, com ara les d'Alcarràs, Seròs, Vilanova de Segrià, Torres de Segre, els Alamús i Lleida-la Femosa. En aquesta última, el mercuri va arribar als 41 graus. També van superar o igualar els 40 graus les estacions de Tremp, Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà), Organyà (Alt Urgell) i Torroja del Priorat (Priorat). Vuit estacions més es van situar entre els 39 i els 40 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.La tercera onada de calor de l'estiu s'allargarà previsiblement fins dijous. Fins llavors, les temperatures es mantindran altes. Començaran a recular progressivament dijous fins el cap de setmana, quan els ruixats faran baixar els termòmetres fins a deu graus.Protecció Civil manté fins que s'acabi l'onada activada l'alerta a tot Catalunya excepte l'Aran. L'episodi està afectant més la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i el Pallars Jussà, comarques que estant registrant temperatures anormalment elevades per l'època de l'any. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preparin preventivament llocs frescos i tinguin especial cura de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o recursos.Així mateix, Protecció Civil ha recordat que el risc d'incendi augmenta amb la pujada generalitzada de les temperatures i la baixa humitat i que, per tant, cal evitar qualsevol conducta de risc en aquest sentit. D'altra banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).A part, el comitè tècnic del pla Procicat ha anunciat que es reunirà aquest dilluns al migdia per avaluar la situació provocada per l'onada de calor, especialment en relació a l'augment del risc d'incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor