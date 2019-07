Els Verds pressionen el president del Parlament Europeu per l'escó de Junqueras

La presidenta dels Verds Europeus, Ska Keller, ha demanat una reunió amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, per abordar la qüestió de l'escó d'Oriol Junqueras. Tal com ha informat l' Ara , la formació considera que l'empresonament i l'exili dels líders independentistes va entrar a l'Eurocambra el dia que les autoritats espanyols van enviar una llista amb tres eurodiputats menys dels que els pertocaven.Keller i el president de l'Aliança Lliure Europea, Alyn Smith, van enviar ahir aquesta petició a Sassoli per aclarir el que consideren que és un problema del Parlament Europeu, no només per l'escó de Junqueras, sinó també pels de Carles Puigdemont i Toni Comín. La líder dels Verds considera que cal tractar aquesta qüestió i instar les autoritats espanyoles, com a mínim, a respondre-hi. Keller, de fet, troba "ridícul" que la Junta Electoral Central no deixés a Junqueras prendre possessió de l'acta d'eurodiputat i, en canvi, sí que li permetés ser diputat al Congrés.

