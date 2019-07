Educació defensa l'autonomia de la Plataforma per la Llengua per fer l'estudi a patis d'escoles

L'estudi de la Plataforma per la Llengua que advertia de l'escàs ús del català als patis de les escoles ha arribat el Parlament. El PP ha exigit aquest dimecres la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, per haver facilitat l'anàlisi lingüística de l'entitat en centres educatius -s'hi ha referit en termes d'"espionatge"- i també per haver "mentit" en la seva última compareixença a la comissió sectorial de la cambra catalana. Bargalló ha defensat l'autonomia de la Plataforma per la Llengua, tot i que ha afirmat que la conselleria no va facilitar cap autorització per desplegar l'informe. El conseller ha recordat que l'estudi es va fer d'incògnit -un mètode d'investigació habitual en aquest camp- i que, per tant, l'entitat no va demanar cap permís previ."El Departament d'Educació no ho va autoritzar. Perquè, si ho hagués autoritzat, ho hauria comunicat als centres. I per què no es va autoritzar? Perquè la Plataforma per la Llengua va fer el que s'anomena observació d'incògnit", ha relatat Bargalló després de la pregunta del diputat Daniel Serrano a la sessió de control al Govern. Serrano havia acusat el conseller de "mentir" perquè, segons el seu parer, una acció com la de l'entitat no era possible d'executar sense la "coordinació" del Departament d'Educació. "Senyor Torra, té deures d'estiu. Cessi el senyor Bargalló, abans que el partit de Bargalló el cessi a vostè", ha afirmat el representant del PP.Bargalló ha subratllat que els centres educatius "tenen autonomia" per facilitar tasques com la que va fer la Plataforma per la Llengua. La Plataforma per la Llengua concloïa en l'informe que menys del 15% de les converses als patis de les escoles es fan en català. "Si s'hagués fet amb autorització, no seria espionatge. El que és espionatge és el que vostès han fet durant anys amb les clavegueres de l'Estat", ha etzibat el conseller al diputat popular.

