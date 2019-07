Catalunya lidera amb un 22,5% la inversió estrangera a l'Estat

Catalunya lidera la inversió productiva estrangera a l'Estat. En concret, concentrar el 22,5% de la capacitat productiva associada amb la inversió estrangera l'any 2017, clarament per damunt del seu pes en el PIB espanyol. Aquesta és una de les dades més significatives de l'informe Impacte econòmic de la inversió estrangera directa a Catalunya, elaborat pel gabinet d'estudis de la Cambra de Barcelona. Aquest dimecres ha estat presentat pel president de l'entitat, Joan Canadell, i el responsable del gabinet d'estudis, Joan Ramon Rovira. Ha estat el primer estudi encarregat per la nova direcció de la Cambra, sorgida de les eleccions que van donar la victòria a la candidatura sobiranista Eines de País. Canadell ja va anunciar que el paper del gabinet d'estudis seria molt important en la nova etapa Canadell ha explicat que l'estudi vol respondre amb dades objectives a una fake new que ha circulat que assegurava ue el 87% de la inversió estrangera a l'Estat es concentrava a Madrid i només el 13% a Catalunya i que, a més, això era degut al procés sobiranista. Canadell ha assegurat que informes com els que s'han presentat avui ajuden a l'economia catalana i eviten les desinformacions interessades. "El procés no ha afectat la inversió estrangera", ha assegurat Canadell en la compareixença amb els mitjans. Un fet que demostra la solidesa del teixit empresarial català i també "l'escassa probabilitat donada pels inversors a un escenari polític que generés inseguretat jurídica".L'estudi analitza l'impacte de la inversió estrangera en comparació amb el conjunt de l'Estat i amb les dades de la Comunitat de Madrid en els anys 2003-17. També avalua la posició inversora de Catalunya en relació a altres economies europees. En comparació, la Comunitat de Madrid concentra el 17,1% de la inversió estrangera. L'anàlisi s'ha fet a partir de l'estudi dels actius productius (fàbriques, oficines, estructures) i d'ocupació, i amb les dades del Registre d'Inversions Estrangeres (RIE) del govern espanyol.És molt evident l'impacte de l'efecte seu, que si es té en compte capgira les xifres perquè moltes seus són a la capital de l'Estat. En aquest cas, Madrid augmenta el seu pes fins al 68,1% mentre que Catalunya baixa fins al 13%. En el cas de Catalunya, el valor de la participació financera en les inversions estrangeres, assignat segons la seu social, subestima entre un 30-40% la part d'aquesta inversió que es materialitza efectivament en actius productius, assignada segons el territori on s'ubiquen aquests actius. En el cas de Madrid, la distorsió deguda a l'efecte seu fa que el valor de la participació financera multipliqui per tres o per quatre la inversió productiva situada en el territori d'aquesta comunitat.Segons l'informe, Catalunya ocupa una posició rellevant com un dels països de la UE amb un major pes de l'estoc acumulat d'inversió estrangera com a percentatge del seu PIB, junt amb estats com el Regne Unit, Portugal o Suècia. Dada que corrobora la capacitat d'atracció d'inversió exterior per part de l'economia catalana.L'estudi també reflecteix que el pes que representa Catalunya en el conjunt espanyol ha variat poc entre el 2000 i el 2018, que passa del 22,2 al 21,1% en aquests anys. S'ha produït un increment d'una dècima entre el 2017 i el 2018.Sobre la polèmica entre l'ANC i Foment del Treball pel cercador estratègic d'empreses vinculades amb el procés, que la patronal ha denunciat als tribunals , Canadell ha discrepat de Foment i s'ha mostrat convençut que la iniciativa de l'ANC "no és en absolut un boicot" sinó que vol oferir una informació útil. adellEn la roda de premsa, Canadell s'ha negat a contestar preguntes en castellà. Ha afirmat que és el que estableix el reglament de la Cambra i que vol evitar possibles contradiccions en les respostes. Aquesta és una decisió adoptada per la nova executiva de la institució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor