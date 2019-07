El PSOE guanya temps i ajorna a dijous l'executiva per ratificar el pacte amb Podem

El PSOE ha ajornat 24 hores la convocatòria de la seva executiva, prevista per aquest dimecres a les 10.30, segons fonts del partit. Ho fan per deixar més marge a les negociacions de la investidura amb Podem i fer possible d’aquesta manera que l’executiva ratifiqui dijous –si existeix- l’acord que s’assoleixi amb la formació de Pablo Iglesias.Els socialistes analitzaran d’aquesta manera l’estat de les negociacions just abans de la segona sessió del ple d’investidura que començarà a les 13.30h de dijous i que portarà a una votació a partir de les 14.30h on Sánchez haurà d’obtenir més "sí" que "no".La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha trucat ja el secretari d’acció de govern de Podem, Pablo Echenique, per reactivar les converses a la recerca d’un acord "in extremis" abans de dijous a les 13.30h, quan comença la sessió definitiva del ple d’investidura. Ho ha explicat la mateixa vicepresidenta a la sortida de la reunió que ha mantingut fins gairebé les sis de la tarda al Congrés amb el candidat a la investidura, Pedro Sánchez, el secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha estat present a la reunió una estona abans d’abandonar-la. Els socialistes preparen una nova oferta d’encaix al govern espanyol. Podem espera que es tracti d’una proposta global que vagi més enllà de la que tenen sobre la taula i que inclou una vicepresidència del govern espanyol per a Irene Montero i carteres de nova creació i que s’encarregarien d’Infància, d’una banda, i Esport, Habitatge i Turisme, entre altres.Segons fonts del PSOE les reunions les faran els equips negociadors –previsiblement sense Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias- per trobar el que segons el PSOE ha de ser una entesa “racional” i no “emocional”. “Si hi ha racionalitat hi ha solució”, afirmen”.Fonts de Podem han apuntat que consideren que es tracta d’una proposta insuficient perquè la vicepresidència està buida de contingut polític i els ministeris que el PSOE proposa per a Podem no permeten que la formació morada desplegar autèntiques polítiques socials.Podem, que ja ha dit que no vol ministeris d’Estat com Defensa, Interior, Justícia o Exteriors, aspira a carteres de pes en l’àrea social com Ocupació, Fiscalitat o Energia. Segons fonts de Podem, les carteres que proposa el PSOE són antigues direccions generals “sense competències”.

