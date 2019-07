El Tribunal Català de Contractes anul·la quatre concursos públics de menjadors escolars

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha anul·lat quatre concursos públics de menjadors escolars en tres escoles de Barcelona i una de Vilobí d'Onyar (Gironès) calculant parcialment recursos que va presentar l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC).Segons les resolucions, recollides per Europa Press, el TCCSP declara nul·la la documentació reguladora de la licitació del menjador de l'escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar, que s'ha d'adequar a dret per poder tramitar, i també les de les escoles Les Acàcies, Poblenou i Ferran Sunyer de Barcelona.El tribunal ha considerat que s'han comès errors en la licitació de l'escola gironina perquè, entre altres motius, incloïa en l'IVA a la partida del contracte per a monitoratge, encara que està exempt i per errors de càlcul, mentre que veu nuls els dels col·legis barcelonins per falta de publicació dels anuncis de licitació en el perfil del contractant.

