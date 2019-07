Set detinguts pels enfrontaments davant el centre dels menors no acompanyats del Masnou

Ja són set les persones que han detingut els Mossos d'Esquadra per les protestes que hi va haver a principis de mes al centre d'acollida de menors estrangers no acompanyats del Masnou, l'alberg Josep Maria Batista i Roca. Segons informa el 324 , a tots ells se'ls acusa de desordres públics i a alguns d'ells de delictes d'odi i resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat.Tots ells han quedat en llibertat pendents de comparèixer davant del jutjat d'instrucció número 1 de Mataró, el pròxim 20 d'agost, com a investigats. Entre els citats hi ha Daniel Jara, membre que ha participat en accions del grup Segadors del Maresme i ha retirat símbols independentistes i Jordi de la Fuente, militant de Vox , destacat membre del Movimiento Social Republicano (MSR), un grupuscle de tarannà neonazi i de Plataforma per Catalunya (PxC).Cinc dels set es van acollir al dret de no declarar. Entre els investigats hi ha persones relacionades amb la manifestació contra els menors com defensors dels residents de l'alberg.

