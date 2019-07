Veïns i comerciants de la Barceloneta defensen l'Hermitage i l'impuls que pot donar a la zona

Veïns i comerciants de la Barceloneta han defensat el projecte de l'Hermitage i l'impuls que, al seu parer, pot donar a la zona, en contra de la postura de la Plataforma per un Port Públic que avui ha presentat una quinzena d'al·legacions en contra del museu . El vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, ha explicat a l'ACN que la franquícia del complex cultural rus és la millor opció que s'ha presentat per a aquest punt del port, i ha subratllat que si aquesta no prospera, els responsables del moll no deixaran passar l'oportunitat de posar-hi alguna altra cosa per rendibilitzar-lo -des del seu punt de vista pitjor per al teixit social- com per exemple una macrodiscoteca.Martínez recorda que fins ara s'han recollit 3.600 signatures a favor del projecte a la plataforma 'Change.org', i que a finals de l'any passat l'associació veïnal va elaborar un manifest favorable al museu que ha aconseguit les adhesions d'escoles, comunitats de pescadors i comerciants de la zona. "La major part del barri hi està a favor", ha afirmat Martínez.El vicepresident de l'associació rebat els principals peròs que argumenta la Plataforma per un Port Públic, afirmant, per exemple, que el mig milió de persones anual que es calcula que cridarà el museu no s'afegiran a les que passen actualment per la Barceloneta, sinó que en desplaçarà una quantitat similar.A més, afirma que des de l'associació s'ha incidit perquè el projecte inclogui alguns extrems que, al seu parer, milloren la versió definitiva, com ara que no incorpori aparcament, de tal manera que no s'afegiran places a les que ja hi ha i, per tant, es fomentarà el transport públic, o que els autobusos no aparquin en aquesta zona, sinó que ho facin a la del World Trade Center.S'ha aconseguit, igualment, segons explica Martínez, que el museu incorpori sales dedicades a artistes locals emergents o que elabori un pla de col·laboració amb les escoles perquè els alumnes puguin descobrir l'equipament. Veïns i comerciants de la Barceloneta han defensat el projecte de l'Hermitage i l'impuls que, al seu parer, pot donar a la zona, en contra de la postura de la Plataforma per un Port Públic que avui ha presentat una quinzena d'al·legacions en contra del museu. El vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, ha explicat a l'ACN que la franquícia del complex cultural rus és la millor opció que s'ha presentat per a aquest punt del port, i ha subratllat que si aquesta no prospera, els responsables del moll no deixaran passar l'oportunitat de posar-hi alguna altra cosa per rendibilitzar-lo -des del seu punt de vista pitjor per al teixit social- com per exemple una macrodiscoteca.Martínez recorda que fins ara s'han recollit 3.600 signatures a favor del projecte a la plataforma Change.org, i que a finals de l'any passat l'associació veïnal va elaborar un manifest favorable al museu que ha aconseguit les adhesions d'escoles, comunitats de pescadors i comerciants de la zona. "La major part del barri hi està a favor", ha afirmat Martínez.El vicepresident de l'associació rebat els principals peròs que argumenta la Plataforma per un Port Públic, afirmant, per exemple, que el mig milió de persones anual que es calcula que cridarà el museu no s'afegiran a les que passen actualment per la Barceloneta, sinó que en desplaçarà una quantitat similar.A més, afirma que des de l'associació s'ha incidit perquè el projecte inclogui alguns extrems que, al seu parer, milloren la versió definitiva, com ara que no incorpori aparcament, de tal manera que no s'afegiran places a les que ja hi ha i, per tant, es fomentarà el transport públic, o que els autobusos no aparquin en aquesta zona, sinó que ho facin a la del World Trade Center.S'ha aconseguit, igualment, segons explica Martínez, que el museu incorpori sales dedicades a artistes locals emergents o que elabori un pla de col·laboració amb les escoles perquè els alumnes puguin descobrir l'equipament. A més, i segons el mateix Martínez, el Port ha assumit la recuperació d'una llançadora marítima que ha de contribuir a alleugerir la càrrega de mobilitat que suporta la Barceloneta.Finalment, i sobre la crítica de la Plataforma per un Port Públic segons la qual els arrendadors de l'espai pagaran una quantitat per la cessió del sòl molt inferior a la del mercat, Martínez ha opinat que el tipus de sòl que ofereix el port, de titularitat estatal, no és comparable amb el del mercat immobiliari de la ciutat. En tot cas, ha afegit que si hi ha inquietud a l'entorn d'aquesta qüestió, no li sembla malament que es preguntin i s'aclareixin.En els mateixos termes s'expressa l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta (ACIB), la secretària de la qual, Montserrat Valladares, ha explicat a l'ACN que, des del punt de vista de l'entitat, "no es pot tancar la porta a la cultura", tot recordant que al barri no hi ha cap equipament d'aquest àmbit. L'ACIB també està a favor del projecte de l'Hermitage perquè opina que pot contribuir a "millorar la qualitat del turisme".A banda ha defensat que el projecte "crearà llocs de treball" i ha subratllat que si hi ha col·lapse a l'artèria principal de la mobilitat a la zona, el passeig Joan Borbó, és, en bona part per "l'ocupació il·legal" que es fa de l'espai públic, en al·lusió als venedors ambulants.

