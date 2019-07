Dissenyen un nanodron capaç de detectar gasos tòxics en casos de terratrèmol o explosions

Una imatge del nanodron Foto: Premsa UB

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han dissenyat un nanodron que podria identificar gasos tòxics en edificis ensorrats per terratrèmol o explosió, ha informat la universitat en un comunicat aquest dimarts. El nanodron, sota el nom Smelling nanoarial vehicle (SNAV) i amb un pes de 35 grams, ha estat plantejat i desenvolupat pels investigadors Santiago Marco i Javier Burgués per "volar i identificar gasos en escenaris que no són accessibles per altres aparells".Segons han explicat els experts, el SNAV permetrà treballar en espais interiors, fins i tot detectar la presència de víctimes en llocs de difícil accés, ja que pot creuar esquerdes i forats, així com operar en àrees de "dimensions significatives", d'uns 160 metres quadrats.El professor i investigador principal de l'IBEC, Santiago Marco, ha remarcat que l'objectiu principal del nanodron és el rescat en edificis ensorrats per terratrèmols o explosions: "El SNAV pot detectar gasos tòxics i, fins i tot, els compostos que exhalen les víctimes inconscients". A més, Marco ha afegit una "manera ràpida i efectiva" per trobar a les víctimes en situacions de risc, ja que aquests robots tenen capacitat per moure per l'espai i superar els obstacles que es trobin, una nova incorporació en els equips de rescat, que acostumen a estar formats per gossos -olfacció canina-.

