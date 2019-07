VÍDEO El Govern presenta «#Malamente», la campanya per prevenir violències masclistes entre el jovent

Presentem la campanya #MALAMENTE de prevenció de les violències masclistes en espais d’oci nocturn juvenil. Queda molta feina x conscienciar els i les #joves sobre les violències quotidianes que estan més socialitzades i explicar que estimar no fa mal. Estimar vol dir llibertat🙅🏻‍♀️ pic.twitter.com/ypN28u15A4 — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) July 23, 2019

La Generalitat ha llançat la campanya de sensibilització #Malamente per prevenir les violències masclistes "normalitzades" entre els joves. Impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut i presentada aquest dimarts pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, l'espot de la campanya, que utilitza el títol d'una de les cançons més conegudes de Rosalía , assenyala algunes de les violències quotidianes que pateixen les noies i posa un especial èmfasi en les violències en els espais d'oci nocturn, com relacionar-se de forma invasiva, opinar del cos d'una noia o presenciar una d'aquestes conductes i ser-ne còmplice.Segons ha explicat El Homrani durant la presentació de la campanya, la iniciativa no només vol "apoderar" les dones, sinó també que els nois siguin "conscients del seu paper" i de les seves "responsabilitats" en l'àmbit de la violència masclista, ja sigui "per acció o per omissió" davant d'aquestes conductes.L'espot que es començarà a difondre principalment a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació a partir d'aquest divendres mostra cinc escenes de violències sexuals quotidianes: la cosificació, fer servir les drogues per excusar una agressió, la superioritat i l'opressió com a pretext per fer sentir culpables les noies i nois compartint imatges sexuals sense consentiment.La campanya està centrada en els joves d'entre 15 i 25 anys, segons ha explicat la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, que ha apuntat que s'ha fet servir un llenguatge pròxim als joves, a qui ha considerat un "element de transformació social", per tal que la campanya "connecti" amb ells.La campanya, però, va més enllà de l'espot. S'utilitzaran eines de conscienciació com anuncis publicitaris a la premsa, cartells, infografies, díptics o materials que es repartiran en espais d'oci nocturn juvenil i als 294 Punts d'Informació Juvenil de Catalunya i 44 Oficines Joves que hi ha a Catalunya.En el marc de la campanya, també es faran tallers per a joves i formació a professionals i famílies, es crearan nous materials audiovisuals i es generaran espais de treball amb joves per definir accions que vagin en la línia de la campanya.

