Els antiavalots dels Mossos patrullaran i faran controls a la Mina per «recuperar l'espai públic»

Els Mossos d'Esquadra iniciaran aquesta mateixa setmana un pla de xoc per "recuperar l'espai públic" al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, ja que en els últims mesos s'ha "deteriorat" la convivència al carrer arran de l'increment dels narcopisos i dels robatoris violents comesos per consumidors d'heroïna.La policia catalana establirà controls de pas i accés al barri per part de la unitat d'antiavalots, la Brimo, que desplegarà almenys dues furgonetes permanentment a la zona durant les tardes i els vespres. El pla l'ha anunciat el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, després de reunir-se amb l'alcalde de la localitat, Joan Callau, i juntament amb el cap de la Policia Local i dels Mossos, Eduard Sallent.La delinqüència en general a la Mina sempre ha estat per sobre la mitjana catalana i en l'últim any ha augmentat un 12%. Els delictes contra el patrimoni, especialment els robatoris amb violència han augmentat un 14%. Però això no és el que més preocupa, sinó que això s'ha vist agreujat per la sensació d'inseguretat al carrer amb petits furts i robatoris per aconseguir dosis d'heroïna al voltant de la sala de veno-punció.Tot això s'ha produït mentre la plantilla de mossos a la comissaria de la ciutat s'ha mantingut estable des del 2005, mentre que en molts llocs ha disminuït, i les detencions han crescut prop d'un 8%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor