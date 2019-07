Llibertat provisional per al quart detingut per una presumpta agressió sexual a Barcelona

La magistrada titular del jutjat d'instrucció 8 de Barcelona ha acordat llibertat provisional, compareixença setmanal, retirada de passaport i prohibició de sortir del país per al quart detingut per una presumpta agressió sexual que hauria tingut lloc el cap de setmana del 13 de juliol a Barcelona.Els fets que s'investiguen van passar en un solar amb població acampada, segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els altres tres detinguts, dos homes i una dona, també van quedar en llibertat després de declarar, els dos homes igualment amb l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat i amb la retirada de passaport. Quedaria una cinquena persona per detenir, ja que la víctima va declarar que l'havien agredit quatre homes.Les primeres tres detencions es van produir el divendres 19 de juliol. Els fets van tenir lloc el cap de setmana anterior. Uns ciutadans van localitzar la víctima caminant pel carrer desorientada i demanant ajuda. Se la va traslladar a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica.La víctima va explicar que hauria estat retinguda en un descampat amb portes metàl·liques del qual finalment va poder escapar. Tot i això, va relatar que no recordava amb exactitud com havia estat conduïda fins al lloc ja que s'hauria quedat adormida en un banc de la ciutat i, en despertar-se, uns homes l'haurien portat al descampat, on s'haurien produït les agressions i hauria quedat retinguda durant tot el cap de setmana.Els Mossos van poder localitzar el lloc on presumptament s'haurien produït els fets i el divendres al matí van poder detenir dos dels autors identificats com a presumptes autors de l'agressió i la detenció il·legal, de nacionalitat romanesa, i una dona de nacionalitat espanyola.El diumenge a la nit es va detenir la quarta persona, el tercer home, que és el que ara ha quedat en llibertat provisional després de prestar declaració al jutjat.

