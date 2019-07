VÍDEO L'apoderador missatge d'una víctima d'homofòbia després de ser atacat al Poble Sec

Un veí del Poble Sec de Barcelona ha estat víctima d'una agressió homòfoba fa poc i ha decidit explicar-ho i compartir-ho a través de les xarxes socials, com ha avançat SER Catalunya . Fermín Martínez, que és com es diu, fa temps que és veí del barri i que evita la plaça de Navas en funció del moment del dia, ja que un grup de nois l'intimiden quan passa per allà. "Ho fan perquè tinc ploma gai, que és meravellosa, i per vestir com vesteixo", explica al vídeo. Aquest cap de setmana passat, Martínez va decidir creuar la plaça i va ser agredit pels joves, sent conscient que allò podia passar."M'ha estat igual i he volgut encarar-me", argumenta. El jove assegura que va plantar-los cara "fins al final" i que al final va acabar sent agredit físicament. Al vídeo, Martínez ensenya les marques i els resultats de la baralla. Posteriorment va anar a denunciar-ho i quan va tornar, els agressors va veure com abandonaven la plaça.Fermín Martínez es mostra orgullós de la seva resposta davant d'aquesta violència. "Em vesteixo com vull i soc imparable. Això és el que em fa ser més fort", i afegeix que els coneix i que "no faran res més". Finalment, anima a tothom a poder passar per la plaça perquè és "meravellosa".

