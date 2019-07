PSOE i Podem reactiven les converses a la recerca d'un acord «in extremis»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha trucat ja el secretari d’acció de govern de Podem, Pablo Echenique, per reactivar les converses a la recerca d’un acord in extremis abans de dijous a les 13.30, quan comença la sessió definitiva del ple d’investidura . Ho ha explicat la mateixa vicepresidenta a la sortida de la reunió que ha mantingut fins gairebé les sis de la tarda al Congrés amb el candidat a la investidura, Pedro Sánchez, el secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha estat present a la reunió una estona abans d’abandonar-la. Els socialistes preparen una nova oferta d’encaix al govern espanyol. Podem espera que es tracti d’una proposta global que vagi més enllà de la que tenen sobre la taula i que inclou una vicepresidència del govern espanyol per a Irene Montero i carteres de nova creació i que s’encarregarien d’Infància, d’una banda, i Esport, Habitatge i Turisme, entre altres.Segons fonts del PSOE les reunions les faran els equips negociadors –previsiblement sense Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias- per trobar el que segons el PSOE ha de ser una entesa “racional” i no “emocional”. “Si hi ha racionalitat hi ha solució”, afirmen”.Fonts de Podem han apuntat que consideren que es tracta d’una proposta insuficient perquè la vicepresidència està buida de contingut polític i els ministeris que el PSOE proposa per a Podem no permeten que la formació morada desplegar autèntiques polítiques socials.Podem, que ja ha dit que no vol ministeris d’Estat com Defensa, Interior, Justícia o Exteriors, aspira a carteres de pes en l’àrea social com Ocupació, Fiscalitat o Energia. Segons fonts de Podem, les carteres que proposa el PSOE són antigues direccions generals “sense competències”.

