Xavi Simons, l'influencer blaugrana que canvia el Barça pel PSG

Només té 16 anys però s'ha convertit en una de les joves promeses del futbol. I no només damunt la gespa s'ha fet famós: Xavi Simons, que abandona el Barça pel PSG, acumula més d'un milió de seguidors a Instagram. De fet, se'l considera més que un jugador, ja que hi ha qui parla d'una marca publicitària. Aquest dimarts, Simons ha compartit a través de Twitter un missatge dirigit a l'afició i al conjunt blaugrana agraint el seu pas pel club.El jugador del Cadet A del FC Barcelona fins aquesta darrera temporada i que ara havia de passar al Juvenil, s'ha acomiadat així de tothom. Segons informa Mundo Deportivo , l'oferta que ha rebutjat Simons del Barça consistia en un sou anual de prop de 200.000 euros el primer any (al Juvenil) -una xifra poc habitual en jugadors de la seva edat- i ascendent de cara a les temporades vinents. També se li oferia un bonus per debutar al Barça B.Pel que fa a les xarxes socials, Simons també és un jove que cada publicació que fa aconsegueix milers d'interaccions. El seu representant és Mino Raiola, l'agent de futbolistes com Pogba i Ibrahimovic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor