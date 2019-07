L'Ésdansa omplirà les Preses d'estrenes

Roger Casalprim ha donat la benvignuda als assistents. Foto: Martí Albesa.

Núria Feixas és la nova directora de l'Esdansa. Foto: Martí Albesa.

Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya Foto: Martí Albesa.

Imatge de l'Ésdansa 2019.

L' Ésdansa 2019 de les Preses ja escalfa motors. Aquest dimarts s'ha presentat al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia la programació d'una 37a edició plena d'estrenes . Se celebrarà a la Garrotxa del 19 al 25 d'agost i tornarà a ser un exemple i referència dins el món de la dansa per la seva visió de futur i la seva clara aposta per la participació i l’intercanvi cultural.Roger Casalprim, nou president del Centre Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del Festival, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda als assistents i obrir el torn de paraules. En aquesta ocasió, s’ha comptat amb la presència del batlle de les Preses, Pere Vila, i de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Àngels Blasco.El batlle garrotxí ha fet èmfasi en la importància de l’existència d’esdeveniments culturals com l’Ésdansa a la regió, mentre que Àngels Blasco ha destacat la magnífica feina del Festival, punt de trobada ideal on treballar i explicar la dansa d'arrel i tot un referent pel sector i pel propi Departament.Núria Feixas, la nova directora de l’Ésdansa, ha volgut començar l’ explicació de la programació amb un dels puntals inconfusibles del Festival: les propostes internacionals. Aquest any es podran veure les danses de tres països encara inèdits dins el certamen com són Guatemala, Tanzània i Oman. Aquests, juntament amb Equador, Corea del Sud i Armènia, compartiran protagonisme en una edició on les danses indígenes d’Amèrica del Sud i les cultures més desconegudes d’Orient prendran el protagonisme.Amb la idea de seguir enriquint de contingut la proposta internacional, el Festival ha volgut acollir de nou a dues cultures que destaquen pel fet que les seves danses són considerades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. En aquesta edició Oman amb la dansa Al-bar’ah i Armènia amb les danses Kochari seran alguns dels països encarregats de fer gaudir als espectadors de moments inoblidables.Després del gran èxit obtingut l’any passat amb espectacles com Dins la ger, l’Ésdansa aposta de nou pel format “experiència” i proposa conèixer cultures d’una manera diferent en entorns naturals escollits expressament per a l’ocasió.Entre aquest tipus d’espectacle destaca el de les Danses Al-bar’ah, on el públic descobrirà la manera de viure dels beduïns i s’endinsarà al desert a través d’una experiència “sensorial” on l’ús dels sentits prendrà protagonisme. Tampoc hi faltaran les cultures maia i inca que, amb els seus balls cerimonials, ompliran de misteri el Clot de l’Infern.Més enllà de l’àmbit internacional, una de les propostes més sorprenents dins el format experiència serà Espero meravelles, de Mirna Vilassís, Xavi Múrcia i l’Esbart Sant Martí de Barcelona. En aquest cas la dansa, la música i la poesia assoliran una complicitat absoluta en un entorn natural privilegiat, la petita església de Sant Martí del Corb. Una experiència única capaç d’emocionar i meravellar alhora.En aquesta mateixa línia de diàleg amb el paisatge, la Festa al Parc continuarà omplint de música i ball el Parc de Pedra Tosca, on tothom qui vulgui podrà descobrir danses tradicionals d’arreu del món en un entorn únic.Enguany l’Ésdansa tanca el seu cicle vinculat a la creació i la innovació amb ganes de seguir buscant noves vies de descoberta. Segons la directora, la intenció de l’Ésdansa és continuar apostant per la incorporació de noves propostes contemporànies que treballin a partir de la dansa d’arrel. Seguint amb aquest plantejament, en aquesta edició l’Ésdansa posarà el focus en els processos creatius a partir de l’arrel i oferirà espais de residència a companyies i artistes com Roberto Olivan, Laia Santanach (Premi Delfí Colomé) o Miquel Barcelona, els quals hi faran estada, ja sigui tècnica o de creació, i compartiran coneixements i experiències a través de tallers i xerrades.Un dels espectacles de nova creació més destacats serà l’estrena de Socarrel, creat pel coreògraf Roberto Olivan, el ballarí Magí Serra, l’artista electrònic Victor HA i el quartet de veus occitanes Vox Bigerri. Un projecte de fusió entre moviment, electrònica i polifonia tradicional, aspre i alhora nodridor com la pròpia terra que remou consciències a través de la idea del desarrelament d’un ésser humà cada cop més allunyat de la natura i dels seus orígens.La programació d’aquest any inclou també l’estrena d’Àer, de Laia Santanach, la proposta guanyadora de la tercera edició del Premi Delfí Colomé. Amb aquest espectacle Laia Santanach planteja una revisió del ball tradicional del contrapàs, origen de la sardana, a partir de la dansa contemporània i la música electrònica.Un altre dels processos creatius que passaran pel Festival és l’espectacle La Resclosa, de la ballarina Núria Hontecillas i el músic Roger Andorrà. Aquests dos artistes, que van fer estada en residència l’any passat a l’Ésdansa i que aquest darrer any han treballat amb el suport i l’acompanyament artístic de Montse Colomé, presentaran el resultat de la seva cerca creativa a través de l’estrena d’un espectacle on el so de l’anomenada “electrogralla” torna lliure el moviment de la dansa tradicional i la regenera.Entre els artistes en residència també hi haurà Miquel Barcelona amb el seu espectacle [Kórps], una proposta escènica multidisciplinària que beu de la tradició popular per parlar del món terrenal i del món espiritual a través de la mort i els seus rituals. Aquest projecte encara embrionari es treballarà durant l’Ésdansa i es podrà veure en format work in progress en una trobada amb els creadors.Una altra de les propostes que s’estrenarà en aquest Ésdansa 2019 és NU(e)S, de l’Esbart Maragall de Barcelona, projecte finalista del darrer Premi Delfí Colomé, el qual es planteja a través de la dansa d’arrel la necessitat de mirar al passat per entendre i reflexionar sobre l’impacte dels canvis i el conflicte i la por que generen.L’Ésdansa’T, la línia formativa del festival, oferirà gairebé 200 hores de formació i canvia el seu sistema d’inscripcions per oferir la possibilitat d’assistir a tallers concrets sense haver d’inscriure’s a un itinerari sencer. En aquesta edició l’organització ha volgut donar protagonisme a les danses dels Seguicis de Tarragona i Reus que, amb la seva imatgeria i elements festius, compartiran tallers i espai escènic amb els balls internacionals. Un any més i durant cinc dies, de dilluns a divendres, l’Ésdansa’T es convertirà de nou en el Campus de la dansa d’arrel tradicional i màxim referent formatiu del sector.

