Plataforma per la Llengua estudia denunciar l'expresident de Societat Civil Catalana per relacionar-la amb ETA

Avui @josepramonbosch, a @larazon_es, ens relaciona amb un grup terrorista. Estudiarem les accions legals que es puguin dur a terme.



A @Llenguacat ja som 20.000 socis a qui no fareu callar. Ajuda’ns tu també. Fes-te’n soci: https://t.co/9rtVJqJWGr pic.twitter.com/EckiGkOIz6 — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) July 23, 2019

La Plataforma per la Llengua ha anunciat que estudiarà accions legals possibles després de l'article publicat per l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch, al diari La Razón, on relaciona l'entitat amb ETA. Bosch carrega contra la plataforma arran de l'informe publicat la setmana passada sobre la presència del català als patis dels instituts, on és present en menys del 15% de les converses En l'article publicat a La Razón, Bosch defensa que l'objectiu de la Plataforma per la Llengua és que el català "sigui la llengua comuna", i retreu que la Generalitat faci aportacions econòmiques al funcionament de l'entitat. Així mateix, acusa el Govern de permetre "espies" -fent referència als encarregats de fer l'estudi, que en cap cas van ser espies perquè, com ja van anunciar a la presentació de l'informe, el Departament n'estava al cas- a les escoles. I finalment conclou "nens, espies, ETA, diners públics. Resum perfecte de l'Espanya del segle XXI". Per aquesta comparació, la plataforma ha anunciat que estudiarà denunciar-lo.

