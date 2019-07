Núria Marín vol treure el llaç groc de la Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, vol retirar el llaç groc que penja de la façana de la institució. marín ho ha explicitat en unes declaracions a l'agència Efe, que recullen altres mitjans. Segons la dirigent socialista i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, "els símbols han de servir perquè tothom s'hi senti reflectit i no pas per dividir". Ha assegurat molt aviat prendrà aquesta decisió.Núria Marín va arribar a la presidència de la Diputació gràcies a un pacte amb JxCat. Precisament va ser sota el mandat del seu antecessor i membre de JxCat, Marc Castells, que es va penjat el llaç groc a la façana de l'edifici, en solidaritat amb els presos polítics. Des del moment de la constitució del nou ple de la Diputació, un tapis amb l'escut de la corporació brodat va ser penjat i va tapar el símbol.De cara al futur immediat, i pensant en la situació que es pot crear amb la sentència del Tribunal Suprem, Marín afirma que la Diputació no s'ha de veure alterada per aquest fet i s'ha de dedicar a la seva tasca, ·treballar per tots els ciutadans i municipis de la demarcació". També s'ha queixat del fet que "existeix un problema polític i no l'hem sabut resoldre políticament, i l'hem deixat en mans dels jutges".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor