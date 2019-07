L'ATM aprova l'estudi per unir el Trambaix i el Trambesòs

L'Autoritat Metropolitana del Transport va acordar el passat 22 de maig l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu per connectar el Trambaix i el Trambesòs i la creació d'un grup de treball entre la mateixa ATM i l'Ajuntament de Barcelona, segons publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Està previst que el projecte s'executi en dues fases, concretament de Glòries fins a Verdaguer i de Verdaguer a la Plaça Francesc Macià.El passat 25 de gener, el ple de l'Ajuntament de Barcelona, en una de les darrers sessions del mandat, va aprovar la connexió amb els vots a favor de Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. Entre d'altres, l'acord instava l'ATM a establir un "calendari vinculant per a la implementació del model de gestió pública de la xarxa".

