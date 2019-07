Els abusos del franquisme a Guinea Equatorial, en una exposició a Barcelona

Què? Exposició Guinea, el franquisme colonial

On? Memorial Democràtic. Carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona

Fins quan? 17 de novembre de 2019

Preu? Entrada gratuïta

L’exposició «Guinea: el franquisme colonial». Foto: Adrià Costa

El domini franquista de Guinea, en imatges

El governador general Faustino Ruiz González va ser un clar exponent de mandatari autoritari franquista. Foto: Agència EFE L’Església, que va ser especialment bel·ligerant en contra de les formes de vida dels guineans va tenir el control de bona part de l’educació durant el període franquista. Foto: Agència EFE Revista de la Guàrdia Territorial, davant del palau residencial del Governador de l'illa. Foto: Herminio

L’exposició mostra els abusos del franquisme a Guinea. Foto: Adrià Costa

El Memorial Democràtic acull l’ exposició Guinea, el franquisme colonial , una mostra que explica amb il·lustracions, mapes, fotografies, anotacions manuscrites, cites testimonials i objectes, l’impacte i les conseqüències de la dictadura de Franco en aquesta antiga colònia espanyola a ultramar. Inaugurada al maig, l’exposició es pot visitar fins el 17 de novembre i l’entrada és gratuïta.El treball contribueix a difondre els efectes de la dominació espanyola sobre Guinea Equatorial i, especialment, sobre la població, les seves formes de vida i de govern. Els guineans, com gairebé tots els africans, van ser sotmesos al domini europeu. Fins i tot durant la República van patir de falta de drets. El franquisme, però, va agreujar una situació marcada pel racisme, que conduïa a més discriminació, maltractaments, a l’explotació econòmica i a la despossessió de les comunitats locals.Organitzada amb 14 panells de textos i imatges, la mostra conforma un recorregut històric, cultural, social i econòmic que va des de l’esclat de la guerra al tròpic l’any 1936 fins a la retirada i posterior declaració d’independència de Guinea Equatorial, el 12 d’octubre de 1968.Els diferents panells de l’exposició -comissionada per Gustau Nerin, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica-, desenvolupen les conseqüències per blocs: el falangisme, l’educació, el nacional-catolicisme, l’ocupació i l’autoritarisme, la repressió, l’abús com a sistema, la lluita anticolonial, la política contra el colonialisme, la submissió i el canvi de rumb per les pressions descolonitzadores de l’ONU.El Memorial Democràtic -situat al carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona- que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat, és un centre d'activitats de commemoració, difusió, formació, assessorament i participació social relatives al coneixement del període de la Segona República, la Guerra Civil, la repressió franquista, l'exili, la deportació, els moviments antifranquistes i de la transició cap a la democràcia.

