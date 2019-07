Un informe forense descarta qualsevol malaltia mental en l'acusat del crim de Vilanova

Els metges forenses han conclòs que l'acusat de matar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú el juny del 2018 no té cap trastorn mental. Ho recull l'últim informe inclòs a la investigació, al qual ha tingut accés l'ACN. Segons els metges, l'home té totes les facultats mentals "normals" i un nivell intel·lectual per sobre la mitjana. Al mateix temps, destaquen que l'acusat té un consum "crònic" de cocaïna des de fa més de 20 anys, si bé mostra una "bona" capacitat cognitiva, laboral i social.Segons recull l'informe, els metges "no poden afirmar" que la nit del crim actués "sota els efectes" de la droga i apunten que això només ho podrien dir els policies i metges que van interactuar amb ell aquella nit.L'informe psiquiàtric assenyala que l'acusat, Juan Francisco López, és una persona "molt observadora, amb una intel·ligència superior a la mitjana de la població i una elevada capacitat d'abstracció". Alhora, els metges conclouen que té una alta capacitat per "anticipar-se les respostes a les preguntes que se li formulen", neguen que tingui un perfil de "immaduresa" i afirmen que ell mateix és considera "no-impulsiu i amb un elevat autocontrol".El document al qual ha tingut accés l'ACN assenyala que López va mostrar una "elevada capacitat meta cognitiva" durant l'exploració feta pels metges. Una exploració durant la qual els forenses també van constatar que l'acusat "té una intenció reiterada de re centralitzar la conversa cap a aspectes tòxics, i de justificar els actes comesos".Aquesta conclusió encaixa amb el relat que l'investigat sempre va fer davant la jutge. Ell va declarar que no era conscient d'haver agredit la menor i va atribuir el crim al consum de cocaïna. Segons la seva versió, la nena de 13 anys baixava caminant per l'escala de l'edifici on viuen els seus avis i, per iniciativa pròpia, va decidir entrar al pis d'ell. L'home va dir davant la jutge que es va deixar la porta oberta per descuit perquè anava drogat i va remarcar constantment que la va matar pensant-se que era un lladre. Una versió que ha mantingut fins a dia d'avui.Respecte a la ingesta de drogues, els metges que signen l'informe assenyalen que l'home reconeix tenir un consum “crònic” des dels 20 anys –ara en té 43- i destaquen que mai s'ha sotmès a un tractament de desintoxicació. Pel que fa a la possibilitat que la nit dels fets hagués pres cocaïna i que això li hagués provocat alteracions mentals, els forenses apunten que els possibles trastorns cal contraposar-los a les proves de l'escena del crim i a les declaracions dels testimonis que van interactuar amb ell aquella nit.En aquest sentit, fa aproximadament un any, la jutge que dirigeix la investigació va prendre declaració a diversos testimonis i al personal del SEM que va atendre l'acusat després de la troballa del cadàver de la menor. Tots van negar davant la jutge que l'home hagués mostrat símptomes d'estar sota els efectes de la droga.Des de l'acusació particular –exercida per la família de la víctima- interpreten que l'informe sobre l'estat mental de l'investigat tomba qualsevol opció de la defensa per al·legar un eximent de culpabilitat. Segons l'acusació, l'home va agafar la nena amb l'objectiu d'abusar-ne sexualment i la va matar en no haver-ho aconseguit.En aquest sentit, la família demanarà que es condemni l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i per un delicte d'agressió sexual. En el primer cas, insisteixen que la menor no va tenir possibilitat de defensar-se per una diferència ”evident” de força física. Pel que fa a l'agressió sexual, recorden que el cos de la nena tenia sang aliena als genitals i que a l'habitació on va aparèixer el cadàver hi havia restes de semen de l'acusat. Al seu torn, la defensa de López ha declinat fer cap valoració de l'informe.Segons fonts judicials, la investigació, dirigida pel jutjat d'instrucció 1 de Vilanova, entrarà aviat en el tram final i previsiblement la causa quedarà tancada després de l'estiu. Serà aleshores quan les acusacions i la defensa podran presentar els seus escrits de conclusions. Posteriorment, la jutge emetrà una última interlocutòria amb la concreció dels delictes i enviarà la causa a judici, que recaurà en un tribunal popular a l'Audiència de Barcelona.

