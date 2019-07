Veïns presenten al·legacions contra el projecte de l'Hermitage a Barcelona

La Plataforma per un Port Ciutadà, integrada per diverses associacions de veïns, ha presentat aquest dimarts davant l'Autoritat Portuària de Barcelona una quinzena d'al·legacions contra l'"obscur" projecte del Museu Hermitage a la Barceloneta, sobre les que el Port de Barcelona s'ha de manifestar pròximament. Dins de la plataforma, des de l'Associació de Veïns l'Òstia i del Barri Gòtic, Manoli Madrid, ha dit que l'al·legació més destacada versa sobre la "foscor sobre qui sol·licita", ja que en el mateix document apareixen fins a cinc raons socials diferents , que són empreses estrangeres i minoritàries, en una foscor intolerable per als veïns, ha opinat.Ha detallat la presència d'una matriu luxemburguesa de capital estranger amb menys de tres anys de vida i dedicada a la immobiliària: "I ens explica que ens portarà la cultura a Barcelona". El portaveu de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Daniel Pardo, ha dit que aquest projecte és "una atracció turística més a primera línia de platja" que pretén atreure un milió de turistes a l'any donant com a resultat l'expulsió de veïns i del comerç d'usos quotidians, generant problemes ambientals, de saturació de l'espai i transport públics, i que afavoreix el sofriment a la ciutat.Entre les al·legacions presentades, ha destacat la, al seu parer, absurda taxa que el projecte pagaria al Port de 345 euros per metre quadrat i any: "Això comparat amb els preus de mercat no té sentit. És tres o quatre vegades més petit de els preus a l'ús". "Estem parlant de preus d'amic? El Port té motius ocults per arribar a cert acords comercials amb una certa gent?", ha suggerit Pardo, que també ha destacat la falta d'un projecte que tingui en compte la igualtat de gènere.Pel que fa a les al·legacions arquitectòniques, l'arquitecte representant de la Xarxa Aire-Cooperativa d'Habitatges de la Barceloneta, Toni Vidal, ha dit que es tracta d'un projecte amb un "elevat impacte ambiental" i de mobilitat. Ha dit que el projecte arquitectònic incompleix algunes prescripcions del pla especial de la nova bocana, especialment la volumetria que "no pot superar la planta baixa més tres plantes, i el projecte preveu una planta baixa més cinc plantes", a part del fet que les espelmes icòniques de l'arquitecte Toyo Ito sobresurten del perímetre de la parcel·la objecte de concessió.La plataforma ha demanat a l'Ajuntament que veti el projecte, i ha considerat que el consistori, amb tots els seus recursos disponibles, podria haver-li tret punta a aquest projecte que "és un nyap", ha opinat Pardo.

