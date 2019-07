València afronta el repte de convertir-se en una ciutat referent de l'alimentació sostenible

La ciutat de València ha obert les seves portes a un nou repte: el compromís per a convertir-se en un referent de l'alimentació sostenible i de la lluita contra la fam al món. Un objectiu ambiciós, en el qual participen universitats, institucions locals i autonòmiques i, en especial, l'ONU. Segons recull el diari La Veu , per traslladar aquest repte a la realitat, València s'ha erigit com a amfitriona d'una iniciativa gestada entre l'Ajuntament de València i la FAO: el Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).El CEMAS neix amb una voluntat: pretén convertir-se en motor dels nous hàbits alimentaris i de la lluita contra els desequilibris nutricionals. Aquestes desigualtats es tradueixen en un contrast disparat entre el nombre de persones en situació de malnutrició i, al seu torn, el vertiginós augment de les persones que pateixen obesitat. Enmig d'aquest desnivell, els representants polítics han destacat la dieta mediterrània com un exemple de qualitat alimentària i sostenibilitat que, a més, aposta pels productes locals.L'espai, un enclavament localitzat en l'edifici de La Base de La Marina de València va viure aquest dilluns la seva posada de llarg. La reina Letícia va ser l'encarregada de presidir l'acte que ha comptat amb les intervencions de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó; el president de la Generalitat, Ximo Puig; el director de la FAO, Graziano da Silva, i el director de FAO en l'estat espanyol, Enrique Yeves. A l'esdeveniment tampoc no van faltar els membres del Consell, els regidors de l'Ajuntament i membres de les institucions universitàries.L'alcalde de València, Joan Ribó, va ressaltar la importància d'un entorn amb una tradició "ancestral d'hàbits sans" desenvolupada en l'Horta de València. El camp valencià serveix de referent per a allò que pretén impulsar-se en el CEMAS: un exemple de "bones pràctiques alimentàries, de desenvolupament i de pau". No només això; el centre es postula com una finestra valenciana al món en matèria de nutrició. Tot això, sense la dependència de les grans corporacions mercantils. "L'alimentació sostenible és massa important per a deixar-la en mans del mercat", va assenyalar l'alcalde de la ciutat.Amb la mirada posada en l'economia de proximitat, el CEMAS ha adoptat el lema "solucions locals per a problemes globals" i l'ha fet seu. Així, el nou CEMAS vol aprofitar el seu naixement per apostar pels projectes a xicoteta escala per a erradicar xacres esteses a escala mundial. El president de la FAO, Graziano da Silva, va aprofitar precisament per a ressaltar el paper de la ciutat en el foment d'hàbits saludables. En aquest sentit, Da Silva va emfatitzar el paper de la dieta mediterrània com el model de dieta saludable i sostenible.Per la seva banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig no va oblidar les al·lusions al camp valencià, que ha qualificat d'"extens sistema agroalimentari". El territori valencià, a més gaudeix d'unes condicions idònies per acollir el CEMAS, segons el president: per un costat, la històrica Horta de València; per l'altre, les universitats i centres d'investigació que aposten per noves estratègies nutricionals sostenibles.L'esdeveniment inaugural va comptar amb dos convidats més amb rellevància internacional: la filòsofa i activista Vandana Shiva i el Premi Nobel de la Pau Edward Rubín. Acompanyats pel director del centre, Vicente Rodrigo, Shiva i Rubín van subratllar també el paper de l'alimentació en el marc d'una situació d'emergència climàtica. Alhora, van afegir que un canvi en el plantejament actual de l'alimentació en les societats modernes permetria reduir hàbits de consum massius i poc respectuosos amb el medi ambient.

