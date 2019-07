ERC obre un expedient disciplinari a Jordi Batchelli, extinent d'alcalde de Camprodon

A través d'un comunicat, ERC ha anunciat que obre un expedient disciplinari a Jordi Batchelli, extinent d'alcalde de Camprodon, per la seva presumpte implicació en el cas Estela, que investiga suposades actuacions irregulars de la Diputació de Barcelona La formació política adopta aquestes mesures i també suspèn cautelarment a Batchelli de la seva condició d'amic del partit, després que diumenge La Vanguardia publiqués el contingut del sumari en què apareix el seu nom, i fins que s'aclareixi el cas. Segons aquesta informació, Batchelli s'hauria beneficiat de contractes menors de la Diputació de Barcelona "amb l'objectiu de no superar el llindar que obliga a licitar el contracte per procediments de pública concurrència".Batchelli era un dels responsables de Vigfa, una filial del grup Igfa, empresa radicada a la Garrotxa i que va ser objecte d'un escorcoll de la policia espanyola el maig del 2018 en el marc de l'operació que investiga les actuacions de la Diputació. Les investigacions, de fet, se centren en la seva activitat professional i no pas política.Jordi Batchelli va ser tinent d'alcalde fins al juliol de 2018 . A les eleccions del 2015 havia liderat la llista d'ERC que, després de pactar amb els independents de Xavier Sala, va aconseguir desallotjar de l'alcaldia l'històric Esteve Pujol.Batchelli, que ja havia estat regidor en una etapa anterior, també va tenir responsabilitats al Consell Comarcal. El juliol del 2017 va dimitir del càrrec de conseller comarcal al·legant, com va fer en el cas del consistori, motius laborals.En el comunicat, ERC referma el seu "compromís inequívoc" amb la transparència i la bona gestió, i per aquest motiu, assegura que es posa a disposició de la justícia "per facilitar la resolució més ràpida i satisfactòria dels fets denunciats".