Batlle matisa el «retorn assistit» dels menors no acompanyats i aposta per «pel dret a tutela i educació»

El tinent d'alcaldia de Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha matisat aquest dimarts les declaracions en què plantejava el "retorn assistit" dels menors no acompanyats que viuen al carrer. En un ple extraordinari sobre seguretat, Batlle ha apostat per orientar l'actuació a "vetllar pel dret a tutela i educació" dels menors.El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció d'ERC augmentar els agents de Guàrdia Urbana i "revisar a l'alça" la presència d'efectius durant l'estiu, fer "plans de xoc" contra la delinqüència, col·laborar amb la resta d'administracions per fer front al top manta i instar les autoritats judicials a fer les "reformes necessàries" per abordar els problemes de seguretat a la ciutat.Batlle ha assegurat que té el suport de l'alcaldessa Ada Colau. "Dubto que hi hagi un regidor que s'hagi reunit més vegades amb l'alcaldessa", ha dit el tinent d'alcaldia de Seguretat, que ha subratllat que tindrà "lleialtat institucional" i ha demanat a la resta de grups que també la tinguin.Pel tinent d'alcaldia de Seguretat, els problemes de seguretat a la ciutat són "reversibles". "Els problemes no són crònics, però ens preocupen", ha dit Batlle, que ha estès la mà als grups de l'oposició i a la resta d'administracions per "revertir la situació".El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha dit que els problemes de seguretat a la ciutat són una "obvietat" i que el resultat de les polítiques de seguretat són "dramàtics". Coronas ha criticat la "deixadesa de funcions" del govern en aquesta matèria i s'ha mostrat "preocupat" per les declaracions de Batlle sobre els menors no acompanyats. "El problema és de model. Si no el volen debatre, anem malament", ha assenyalat.Per la seva banda, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha criticat "l'herència del pitjor govern en seguretat" i ha titllat Colau "d'alcaldessa de la inseguretat". "Poden donar cap resposta a la xifra rècord de delinqüència i violació constant de les ordenances?", ha preguntat Artadi, que s'ha sumat a les crítiques a les declaracions de Batlle.La regidora de Ciutadans Luz Guilarte ha qualificat "d'esgarrifoses" les dades sobre delinqüència a la ciutat i ha acusat el govern de voler "minimitzar" el problema. "Hi ha desgovern i tolerància per no complir les lleis i les ordenances", ha dit. Al seu torn, el líder del PP, Josep Bou, ha demanat al govern que deixi clar que "els que venen a delinquir no són benvinguts a la ciutat".Finalment, el líder de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha mostrat el seu suport a Batlle i al seu discurs. "L'ajudarem en el que calgui", ha dit Valls, que ha denunciat que els problemes de seguretat s'hagin "escapat de les mans" del govern municipal.

